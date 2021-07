Bruno Zuculini contó cómo lo convenció Gallardo para que se quedara en River y se convirtiera en pieza clave del nuevo equipo

River Plate atraviesa una nueva transformación para seguir siendo competitivo, como sucedió varias veces a lo largo del ciclo de Marcelo Gallardo. Y en la victoria 4-0 ante Unión de Santa Fe, volvió a quedar claro. Como doble 5 junto a Enzo Pérez, a veces sumándose a la primera línea de presión, y otras relevando a Enzo Pérez cuando el mendocino asume funciones creativos, Bruno Zuculini es la pieza clave en la flamante estructura, un 4-4-2 flexible.

Y pensar que el mediocampista, de 28 años, estuvo a punto de partir en el último receso... “Solamente hubo una oferta por Zuculini, por un préstamo, del Cremonese. Es un préstamo con opción de compra y es un tema que tienen que resolver el jugador y Gallardo. Nosotros estamos contentos de tenerlo, además de gran jugador, es una persona lindísima”, había confirmado el presidente Rodolfo D’Onofrio.

Pero Zucu se quedó. Y para ello, claro, fue fundamental el Muñeco y esa charla que anticipó el dirigente. “Tuve que hablar dos palabras con el técnico para que me diga que me quede y sigamos trabajando juntos. Duró un minuto la charla con Marcelo, me expresó que me quede, y por suerte hoy ayudando al equipo, que era lo que tanto deseaba; se están dando los resultados”, señaló el volante surgido de Racing.

Resumen de la victoria del Millonario en el Monumental

Ante el Tatengue, incluso, estuvo al borde de gritar un gol. A los 32 minutos del primer tiempo, cabeceó un centro preciso de Fabrizio Angileri y el balón dio en el travesaño. ¿Titularidad asegurada para el hombre que supo pasar por las filas del Manchester City? “En realidad, a partir de mañana me tengo que ganar el puesto de vuelta, porque Marcelo no te lo regala, no le regala nada a nadie. Ya mañana, pensando en el partido del miércoles y en si él me necesita, hacer el esfuerzo”, dijo.

¿Cómo se complementan con Enzo Pérez? “La idea es que enzo se pueda soltar, él muchas veces no lo hace porque suelta una parte importante de la cancha, entonces yo le permito que si él ve el hueco, lo haga. Estoy para ayudar”, concluyó Zuculini, que pasó de ser una pieza de recambio con escaso rodaje (muchas veces Gallardo priorizó la experiencia de Ponzio por sobre su dinámica) a hacer un aporte trascendente en el nuevo andamiaje que eligió el entrenador para que River pelee la Liga Profesional y se metiera en los cuartos de final de la Copa Libertadores (es el único elenco argentino entre los ocho mejores de América).

