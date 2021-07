Mario Kempes apuntó contra Lionel Messi: “Nunca va a ser mejor que Maradona por más que gane cuatro Mundiales seguidos”

El exjugador el Valencia CF, Mario Alberto Kempes. EFE/Miguel Ángel Polo/Archivo

Luego de la consagración de la Argentina en la Copa América ante Brasil, Lionel Messi sumó su primera estrella con la Selección y pudo entonces sacarse la espina de las cuatro finales perdidas con la Albiceleste. De esta manera, el capitán del equipo de Lionel Scaloni se convirtió en uno de los héroes que lograron el triunfo en el Maracaná y su apellido fue coreado por millones de personas en los multitudinarios festejos en las calles durante la madrugada del domingo.

En este contexto, Mario Alberto Kempes, uno de los más grandes ídolos de la Albiceleste, aprovechó la ocasión para comparar la figura de Messi con la de Diego Armando Maradona. El goleador y campeón del Mundial de 1978 se mostró feliz por la coronación del equipo, pero fue firme en su postura: “Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra”, comentó en diálogo con ESPN México.

Si bien remarcó la importancia de esta Copa América después de 28 años sin títulos, insistió: “Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro Mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene”. Sus palabras sorprendieron, pero continuó: “Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”.

Lionel Messi fue la gran figura de la Copa América de BRASIL (EFE)

Las repercusiones que tuvieron sus declaraciones hicieron que poco después tuviera que aclarar sus dichos, esta vez en una entrevista a La Súper Mañana de FM Suquía: ”Ya no sé qué hay que hacer para que se entiendan las cosas en Argentina para que la gente te entienda. La gente quiere entender lo que quieren ellos para pelear y tener problemas, eso ya a mí me ha cansado”. Allí aprovechó para recordar que cada uno fue el mejor en su época y que su comparación no apuntaba al plano estrictamente futbolístico: “Mientras Maradona siga en boca de los abuelos, padres, hijos van a decir que fue el mejor. Y fue el mejor, fue un Dios. Mientras que las próximas generaciones lo dirán con Messi. El fútbol es un juego”.

A su vez, agregó: “El maradoniano nunca va a permitir que Messi esté por encima de Maradona. Messi nunca va a ser mejor que Maradona. Y no lo vamos a negar, pero ya pasó, ya fue su momento”. Aunque destacó la actuación del Diez en la Copa América y adelantó que el equipo va por buen camino de cara a los próximos objetivos.

La Pulga llevaba varios años de frustraciones con la Selección, incluyendo una renuncia en 2016, pero el fin de semana pudo por in colgarse la medalla de campeón. Él sabía lo que necesitaba el título y por eso se lo vio como uno de los jugadores más activos en los festejos que se llevaron a cabo en el Estadio Maracaná. Al escuchar el pitazo final, rompió en llanto y fue abrazado por la mayoría de sus compañeros. Luego se dedicó a disfrutar de su primer trofeo con la Selección mayor y se sumó a los cánticos con el resto del equipo.

