La mamá de Lionel Messi rompió el silencio y contó cuáles fueron sus cábalas en la Copa América

La mamá de Messi cuenta las cábalas que tuvo en la Copa América

“Tenía fe en que Dios me iba a conceder este milagro”. Celia Cuccitini, la mamá de Lionel Messi, rompió el silencio y contó por primera vez cómo vivió la coronación de Argentina en la Copa América. “Recién estoy cayendo, estamos pasando por todas las emociones”, confesó la madre del capitán argentino que pudo romper la sequía en el estadio Maracaná y celebró su primer título con la selección mayor.

“Ayer pudimos disfrutar todos juntos, poder estar con él. Estamos felices”, dijo en diálogo con Nosotros a la mañana por El Trece. “La final la viví súper nerviosa, me dolía hasta el último pelito. Estábamos todos nerviosos. Fue re duro el partido. Tenía fe en Dios que me iba a conceder este milagro”, reconoció la mamá de La Pulga, quien maneja un bajo perfil y no suele brindar entrevistas.

Celia contó cuáles fueron sus cábalas o rituales que realizaba ante cada encuentro de la selección argentina durante la Copa América que se disputó en Brasil. “Lo vi sola al partido. Cada uno lo vio en su pieza. Mis sobrinos y sus hermanos se juntaron en su casa. Mi nuera (Antonela Roccuzzo) lo vio con los chicos (Thiago, Mateo y Ciro) y con su madre. Este sábado y el anterior fueron especiales. Yo me pongo muy mal, con todos mis santos alrededor. Hago un ritual”.

Lionel Messi y su mamá Celia

La mamá de La Pulga reveló que el día de la consagración en el estadio Maracaná habló “un montón de veces” con su hijo y que esto fue una constante luego de cada partido del certamen.

“Después de los partidos siempre hablaba con él. Y él hablaba con los hermanos, primero con Anto y los nenes. Ese día hablé un montón de veces, hicimos varias llamadas después del partido y el domingo los esperamos a todos, porque llegaron con los nenes y Anto. Le hicieron carteles, los hermanos, los sobrinos y estuvimos todos juntos, festejando”, concluyó una Celia orgullosa por la gesta conseguida por su hijo en Brasil.

Una situación similar ocurrió con la mamá de Ángel Di María, el héroe de la final por haber anotado el gol del triunfo y la coronación ante Brasil. “Ángel quería sacarse esta mochila y por fin se le dio”, aseguró Diana Carreño.

Diana, madre de Ángel Di María, delante de Celia, la mamá de Lionel Messi

“Ángel quería sacarse esta mochila y por fin se le dio. Siempre que tuvo que demostrar, desde chiquito, uno está acostumbrado a esas cosas, pero quería sacarse esa espina y lo logró”, afirmó la madre de Di María para Radio Télam.

“Él es muy nervioso y se contractura enseguida, lleva muy adentro a la camiseta y peleó mucho para estar en la selección otra vez, por suerte lo del tobillo no fue tanto”, indicó Carreño. “Uno siempre trata de ayudar a los hijos en lo que sea, y nos agradeció llorando por cámara. Se dio la cabeza contra la pared, pero esta vez lo logró”, indicó.

Ángel Di María emocionado en el Maracaná

Carreño aseguró que lleva “dos años” sin ver a su hijo por la pandemia de coronavirus y que está “desesperada por darle un abrazo”. Además, como Celia, la mamá de Messi, reveló que las cábalas que utilizó para romper el maleficio en Brasil fue ver el partido ella sola con su marido, sin invitados. Y que a pedido de su hijo, generalmente gritan los goles un minuto después por si finalmente lo anulan, pero que en esta oportunidad el padre del Fideo no pudo se pudo contener. “¡Casi lo mato!”, reconoció Diana. “Pero después parecíamos perritos corriendo por todos lados”, concluyó entre risas.

