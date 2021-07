El descargo entre lágrimas de Di María tras ganar la Copa América: “Me la di muchas veces, pero nunca aflojé”

Ángel Di María emocionado en el Maracaná

Este sábado la Argentina venció a Brasil en el Maracaná y se consagró campeón de la Copa América después de 28 años sin títulos, por lo que la obtención de este torneo no fue una más para el público, para el cuerpo técnico ni para los propios jugadores. Así como Lionel Messi confesó que se había sacado una espina de encima al levantar el trofeo, Ángel Di María fue otro de los jugadores que pudo cortar su mala racha y por eso se emocionó después del triunfo.

El autor del único gol de la final había sido uno de los más criticados por parte de los fans y de gran parte del periodismo. Incluso, su apellido no fue incluido para algunas convocatorias realizadas por Lionel Scaloni, pero él siguió esforzándose y tuvo su gran premio este sábado.

Al colgarse la medalla de campeón y después de celebrar con sus compañeros tomó su celular e inició una videollamada con su familia desde el césped del Maracaná: “Tanto romperme el ojete para estar acá, se logró. Lo logramos, los mamo mucho gracias por bancarme y por apoyarme siempre, los amos. Algún día se iba a romper la pared, se rompió la pared. Me la di muchas veces, pero seguí estando acá, nunca aflojé pa, como siempre me enseñaste. Nunca aflojé siempre estuve ahí”, dijo entre lágrimas Di María, en una escena que fue captada por las cámaras de DirecTV Sports.

El jugador del París Saint-Germain (PSG) se había perdido las finales ante Chile de la Copa América 2016 y la del Mundial 2014 frente a Alemania por lesión, mientras que en la de 2015 había sido reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo también por un inconveniente físico. Por eso quería tener revancha, pero Scaloni lo había dejado de lado en las primeras convocatorias tras su asunción después del Mundial de Rusia 2018.

Ángel Di María (c) de Argentina celebra hoy con el trofeo de la Copa América, tras la final de la Copa América contra Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho

De a poco, Di María se fue ganando la confianza del cuerpo técnico, aunque tras su inclusión en la Copa América 2019, en la que no fue tenido en cuenta en el equipo titular, pronto dejó de ser citado. A tal punto llegó la situación que mientras se afianzaba como una de las estrellas del conjunto parisino finalista de la Champions League 2019/20, en septiembre de 2020 el seleccionador argentino no lo llamó para los partidos de Eliminatorias.

“No le encuentro explicación, es difícil de poder asumirlo. Sinceramente no tengo palabras, porque para mí la Selección es lo único, es lo máximo y seguramente lo es para cualquier jugador. Si hago todo lo que hago en el club, si me rompo el ojete en cada partido, cada entrenamiento, intentando estar dentro del 11 lleno de estrellas para poder estar dentro de la Selección, competir en la Copa América o llegar a un Mundial, es difícil entender que estando en un buen momento uno no puede estar convocado”, había declarado en diálogo con el programa radial Closs Continental.

“Seguiré peleándola, seguiré pase lo que pase sin bajar los brazos. Sé que al final uno tendrá la recompensa. Todo lo que hice en mi carrera fue mirar para adelante. No tengo por qué reprocharme nada. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar y convocaron a otros jugadores. Seguiré trabajando para estar en la Selección”, aseguró en aquel entonces. Finalmente, se le dio.

El gol de Di María a Brasil en la final de la Copa América

“Todavía no caigo, ni pude llorar. Mucha gente decía que no volviéramos a la Selección, pero hoy se rompió eso y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado. Ganarle a Brasil, ganarle acá... Lo dijo Leo antes, ya estaba dicho. Teníamos que ganarla acá y se ganó”, declaró ante la prensa tras ser campeón, recordando el día que Messi advirtió que el equipo debía dar “el golpe”.

Con respecto al futuro, Fideo fue contundente en que su objetivo es estar en Qatar 2022: “Tengo la alegría de querer seguir estando acá, viene un Mundial dentro de poco y este es un envión muy grande”.

