El divertido diálogo viral entre Messi y Paredes que provocó la reacción de Neymar en las redes sociales

Messi y Paredes, en medio de los festejos por el título (AFP)

El hito quedó marcado en la historia: Argentina se impuso ante Brasil en el Maracaná y volvió a ganar la Copa América luego de 28 años de sequía. Y el festejo coincidió con el primer título de Lionel Messi con la Selección Mayor. Los 28 héroes atravesaron 45 días de aislamiento ante la pandemia de coronavirus, dentro de una burbuja estricta y con contacto apenas por videollamada con sus seres queridos. Al mismo tiempo, forjaron una relación cercana y el grupo se solidificó, algo que se percibió a lo largo del certamen y en la vuelta olímpica.

Hoy el plantel ya se encuentra de vacaciones o de regreso en los países en los que residen, pero el lazo que se formó, las bondades de la convivencia, no se borran. quedó probado en el diálogo espontáneo que se dio entre varias figuras del combinado nacional en redes sociales. Leandro Paredes posteó una serie de emojis alusivos a la conquista en su cuenta de Instagram: un corazón, la medalla, el trofeo y bandera argentina. Y eso generó la catarata de respuestas de sus compañeros, especialmente de Messi, quien hizo el comentario más divertido.

La Pulga le respondió “me levanté hoy para los mates y no había nadie, loco”, desnudando una de las costumbres de la plantilla tanto en el complejo de Ezeiza como en el periplo por Brasil. “Y mandá número de habitación y vamos”, replicó Paredes, con un dejo de nostalgia.

Allí se sumaron las demás estrellas, incluso algún “intruso”. En un día especial para él (firmó contrato con el Atlético Madrid de Diego Simeone), Rodrigo De Paul expresó “Te extraño”. El Pocho Lavezzi, hoy retirado, pero parte de la anterior camada albiceleste, le dedicó una serie de emojis de aplausos a la conversación colectiva.

Los diálogos que se hicieron virales

Papu Gómez aportó un trío de corazones. Y quien sorprendió con su reacción fue Neymar. La estrella brasileña, que justamente perdió la final con Argentina, aparece en el diálogo. Escribió “Puto”, junto a un emoji de risa.

Lo del delantero del PSG fue una participación en broma: es compañero de equipo de Paredes y Di María, y lo une una profunda amistad con Messi. Precisamente, fue señalado como bandera del fair play el prolongado abrazo que se dieron los ex colegas en el Barcelona apenas hubo un alto en el festejo albiceleste y luego del primer impacto de la desazón verdeamarela.

Luego, también se hicieron virales las imágenes de la conversación de Messi, Paredes y Ney. El ex Santos, además, le dedicó una sentida carta en su cuenta de Instagram. “Perder me duele, me duele... es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI. Estaba triste y le dije ‘fdp me ganaste’. Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡ODIO PERDER !!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP”, escribió.

Paredes, Messi, De Paul y compañía ya tienen apuntado su próximo encuentro: el 2 y 9 de septiembre, Argentina visitará a Venezuela y recibirá a Bolivia por una nueva doble fecha de Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022.

