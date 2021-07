Tras ser acusado de querer que la selección argentina pierda, Sebastián Vignolo le respondió a sus críticos

Sebastián Vignolo le contestó a sus críticos

La selección argentina está en las semifinales de la Copa América después de haber goleado 3-0 a Ecuador el sábado y se encamina a su objetivo de ser campeón del certamen que no conquista desde 1993. Sin embargo, varios analistas remarcan que el juego del equipo dista de ser el mejor y por eso discuten algunas decisiones del entrenador, Lionel Scaloni. Algo así sucedió el sábado, en un programa especial de F90, el ciclo emitido por ESPN, cuando Sebastián Vignolo apuntó contra el nivel del combinado nacional.

La postura del conductor provocó una lluvia de cuestionamientos en las redes sociales que lo convirtieron en tendencia en Twitter, ya que muchos usuarios lo acusaron de querer que la Albiceleste pierda. “Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con Messi. Si tengo que solo pensar, pensar eh... digo no. Tengo que hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir”, sostuvo el Pollo. Esa frase disparó interpretaciones diversas y varios televidentes insistieron en que el periodista estaba dando a entender que quería que la Argentina pierda, para que entonces se iniciara un nuevo ciclo con otro director técnico de cara al Mundial de Qatar 2022.

Este lunes, en una nueva editorial, el conductor le dedicó uno minutos a sus críticos y explicó su postura con respecto a la Selección. Tras destacar las grandes actuaciones de Lionel Messi, sostuvo que él es hincha de la Albiceleste y de La Pulga, a quien quiere ver como campeón de América, aunque, según su visión, el Diez no tiene nada que demostrar: “Para mí, ya ganó. Di María ya ganó, Agüero ya ganó, Otamendi ya ganó. En 2014 la mayoría de estos tipos me dieron la posibilidad de sentirme en un lugar de privilegio, relatando a la Argentina en una final del mundo”.

En este sentido, admitió que cuando relata un partido del elenco nacional suele dejar de lado el profesionalismo porque pone al hincha por delante y esto hace que muchas veces se arrepienta de algunas cosas que dice. Sin embargo, aseguró que luego de los encuentros llega el tiempo de hacer los análisis: “Un poco más frío digo, ‘esto no tendría que ser así o esto tendría que ser de esta manera’”. Pero eso no quita que él quiera que al seleccionado le vaya bien: “Cuando juega Argentina quiero que gane 1 a 0 y con un gol con la mano”.

Argentina goleó 3 a 0 a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América

Después de estas aclaraciones, sostuvo: “No le estoy respondiendo a nadie. Aprendí en los últimos tiempos que no hay que pelear, no tiene sentido. La gente puede opinar, puede decir, disentir, puede ser respetuosa o irrespetuosa. Yo la verdad, no me detengo. No me detengo a responder, no tiene sentido. Me agarró una vez alguien, a Oscar (Ruggeri) no le va a gustar... un psicólogo y me dijo ‘No hace falta enojarse ni pelearse. No hace falta’. Y me habló de paciencia, que se divide en dos: paz y ciencia (parafraseando a Jorge Sampaoli)”.

Además, Vignolo recordó que hay muchos que hasta hace no mucho eran críticos de Lionel Messi, a quien solían cargarle cada derrota de la Selección, y que ahora están “agazapados” aguardando por una caída. Pero él no es uno de ellos. El conductor sostuvo que siempre apoyó al Diez y que eso, sumado a su amor por la camiseta argentina, le permiten estar tranquilo con su consciencia. “Lo que no tiene precio es dormir en paz. Es apoyar la cabeza en la almohada y dormir en paz. Gracias a Dios, duermo en paz”.

Mientras tanto, la selección argentina se prepara para encarar el duelo ante Colombia por las semifinales de la Copa América de este martes. En caso de ganar, el equipo se medirá en la final ante quien salga vencedor del duelo entre Brasil y Perú que juegan esta noche.

SEGUIR LEYENDO: