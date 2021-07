“El sueño se hace realidad”: Diego Maradona junior dirigirá en Italia

“El consejo que siempre le pido a mi viejo es cómo manejar el vestuario. Si te toca un buen equipo, creo que lo más importante es el vestuario, más que decidir a qué jugador poner en cada posición”. En mayo de 2020, Diego Maradona junior trabajaba en la escuelita de fútbol del Napoli y contó en una entrevista con TNT Sports parte del contenido de las conversaciones con su padre pensando en la chance de asumir algún día como entrenador de un plantel profesional.

Pues bien, ese día llegó: Diego junior es el nuevo entrenador del Napoli United, equipo que milita en la sexta división del fútbol italiano. Así lo confirmó el propio ex futbolista, de 34 años, fruto de la relación del Diez con Cristiana Sinagra, apelando a un posteo en redes sociales de la institución, en la que le abre los brazos: Benvenuto Mister”.

“4 de julio de 1984, Diego Armando Maradona llega a Nápoles. El sueño se hace realidad. 4 de julio de 2021, Diego Armando Maradona es el entrenador del Napoli United. La historia continúa”, rubricó Junior en su cuenta de Instagram.

Diego Armando Maradona y su hijo durante un encuentro por la Paz organizado por la fundación del Papa Francisco en Roma, Italia (Photo by Claudio Pasquazi/Anadolu Agency/Getty Images)

La oportunidad le llega siete meses después de la muerte de su papá, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. El flamante entrenador incluso no pudo viajar a la Argentina para despedirse debido a que se contagió de COVID-19.

Con un estadio para 2400 espectadores, en el United se desempeñan muchos futbolistas amateurs, pero con la gran oportunidad de consagrarse campeones del torneo regional, cuya categoría se denomina Eccellenza, y alcanzar el tan ansiado ascenso a la Serie D, que ya es profesional. Diego Maradona junior sustituirá a Salvatore Fasano.

Napoli United tiene en su plantilla a algunos jugadores argentinos, como Martín Mustachi (ex Central Córdoba, Boca Unidos, CADU y Midland), Lautaro Schinnea (ex J.J. Urquiza, Fénix, Acassuso, Aldosivi y Defensores de Belgrano), y Matías Chavarría (ex Belgrano de Córdoba, Juventud Unida y 9 de Julio).

Aunque ya había entrenado a menores de edad, será la primer experiencia como DT del hijo de Diego, que posee el título de técnico B de la UEFA. Como futbolista, luego de realizar las inferiores en el Napoli, donde fue convocado a la selecciones juveniles de Italia, se desempeñó como futbolista profesional en Savoia, Quartograd, Arzaneze. Actualmente, trabajaba como corresponsal en medios italianos.

SEGUIR LEYENDO: