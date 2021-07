Gustavo Alfaro reveló la frase que le dijo Lionel Scaloni luego de eliminarlo de la Copa América

Gustavo Alfaro lamentó la eliminación de Ecuador a manos de Argentina (EFE/Alberto Valdés)

Gustavo Alfaro hizo declaraciones a la prensa luego de la derrota por 3-0 que la selección de Ecuador sufrió ante Argentina por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2021. El entrenador se lamentó que su equipo no haya podido aprovechar las chances que tuvo ante el elenco albiceleste y destacó la jerarquía que mostraron los dirigidos por Lionel Scaloni para capitalizar sus oportunidades y alzarse con la clasificación a la semifinal.

“Tuvimos las chances como para ponernos arriba. En el final es la sensación amarga porque la distancia en el marcador no fue la que hubo en la cancha”, consideró el entrenador argentino que dirige al conjunto Tricolor. En ese sentido valoró que “la respuesta que mostró el equipo en la adversidad fue buena, pero esta vez no conseguimos el resultado como en otras ocasiones”.

Respecto de lo hecho por Argentina para quedarse con la clasificación, señaló: “Ellos tienen jugadores de jerarquía que los errores te los transforman en goles. Nos queda esa sensación amarga por la corta distancia que existió en principio, pero nos llevamos la experiencia porque tenemos un equipo joven”.

El entrenador destacó la experiencia ganada por los futbolistas ecuatorianos (REUTERS/Amanda Perobelli)

“Nosotros sabíamos que era un partido en el que el que acierta gana y el que se equivoca pierde. Nosotros nos sentimos en el partido siempre, aún faltando 5 minutos, pusimos sobre el final a Campana porque estábamos forzando el empate”, explicó Alfaro, quien también reveló que le dijo el DT de Argentina una vez que terminó el encuentro: “Lionel Scaloni me decía que no me engañe el resultado, me dijo ‘Tenés unos chicos que tienen un futuro bárbaro’”.

“Teníamos la ilusión de torcer la historia del partido, pero al final no se dio”, lamentó el ex entrenador de Boca Juniors, quien valoró: “Tenemos un equipo joven y debemos convivir con este tipo de formaciones que se dan a través de los errores. Estuve un mes con los jugadores y vi evoluciones y hay cosas que trabajar y corregir”, concluyó.

Ecuador se despide de esta manera de un certamen en el que no pudo ganar. En la Fase de Grupos pasó como cuarto de la Zona B tras debutar con una derrota ante Colombia y luego sumar tres empates consecutivos ante Venezuela, Perú y Brasil. La caída por 3-0 ante Argentina sacó al elenco de Alfaro de la competencia en la instancia de los cuartos de final.

