“Sus deseos son órdenes”: una atleta canadiense anunció la apertura de su cuenta de Only Fans a días de disputar los Juegos Olímpicos

En medio de la pandemia mundial por coronavirus, una nueva cita olímpica dará inicio el próximo 23 de julio en Tokyo (Japón) y los atletas continúan ultimando detalles para llegar de la mejor manera posible al evento.

Entre ellos estará la pertiguista Alysha Newman, quien representará a Canadá en lo que será su segunda olimpíada después de debutar en Rio 2016. En esta ocasión, la deportista de 27 años se volvió tendencia después de anunciar, en medio de sus preparativos para competir, la apertura de su cuenta en Only Fans.

Newman, que suele publicar fotos asiduamente en su cuenta de Instagram, cumplió el “deseo” de sus seguidores, que al parecer le pedían que se creara un perfil en la aplicación, con el objetivo de compartir contenido privado por el que los interesados deberán abonar una suscripción para verlo.

“Sus deseos son órdenes. Ahora estoy en OnlyFans”, escribió la atleta canadiense en su cuenta de Instagram junto a una foto en traje de baño. Automáticamente, varios de sus medio millón de seguidores comenzaron a elogiarla por la decisión.

En la descripción de su nuevo perfil, la medallista de oro en los Juegos de la Mancomunidad de Gold Coast en 2018 y bronce en los Juegos Panamericanos del 2019, les solicita a los interesados que abonen una suscripción de 30 dólares por mes o 85USD por noventa días.

Si bien son varios los usuarios que utilizan esta esta aplicación para compartir imágenes con contenido para adultos, el objetivo de la plataforma es que los creadores puedan ganar dinero de los “fans” que se suscriben, sea cual sea el material que carguen en su perfil.

“¡Primera imagen internacional de salto con pértiga! Campeonato Mundial Juvenil en Lille, Francia. 2011”, escribió la joven en una de sus publicaciones en el sitio.

Alysha Newman anunció la apertura de ONly Fans en medio de su preparación para los JJOO

Newman, que compitió en los JJOO de Rio 2016 pero que no logró superar la ronda preliminar, fue cuestionada hace un año por su compatriota Sage Watson, quien tras ver que había protagonizado una campaña de lencería, señaló: “Me rompió el corazón ver un vídeo reciente de una campaña de lencería que se enfocaba en el trasero y los pechos de las mujeres mientras practicaban deportes. Como atleta femenina afirmo que eso no es lo que hace increíbles a nuestros cuerpos, son nuestros brazos, piernas, abdominales, espalda y nuestra fuerza mental”.

En esa ocasión, la pertiguista canadiense había sido parte de un anuncio para una marca británica junto a la corredora estadounidense Queen Harrison Claye, la escaladora estadounidense Sasha DiGiulian y la gimnasta británica Georgia-Mae Fenton.

“Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer”, comentó por aquel entonces.

Alysha Newman competirá en los JJOO de Tokyo (IG)

Newman representará a la delegación de Canadá (IG)

