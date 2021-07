¿Éxodo de delanteros en River? El destino de Borré, un grande de Argentina preguntó por Pratto y Colón quiere a una de las joyas de inferiores

Marcelo Gallardo piensa en el nuevo River Plate

A pocos días para el debut oficial en el semestre, las principales novedades en River Plate parecen estar en las salidas que se podrían producir en este mercado de pases. Aunque la única salida confirmada es la del paraguayo Jorge Moreira, quien no era tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y quedó libre, en las próximas horas se avecinan movimientos con algunos de sus delanteros.

El caso más emblemático es el de Rafael Santos Borré, a quién el Muñeco ya daría por perdido. “El tema es muy simple, Borré es un jugador libre que está jugando la Copa América en su proceso de poder elegir la opción que mejor crea para él y es respetable, porque la verdad que con Rafa tuvimos un vínculo muy bueno todos estos años. Ayer hablé con él, no precisamente de River sino porque es habitual que nos saludemos. Ante una posibilidad concreta de decidir sobre su futuro, le corresponde comunicarlo a él cuando corresponda”, esbozó el DT.

Rafael Santos Borré seguiría su carrera en la Bundesliga (REUTERS/Sergio Moraes)

Según le confiaron a este medio desde el entorno del jugador, existen charlas concretas con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. El conjunto alemán le ofrece un contrato por 4 años, en los que ganará 2 millones de euros por temporada. Además, la entidad europea le daría otros 2 millones de euros al momento de la firma.

De esta manera, los de Núñez, pese a su deseo de retenerlo, perderán al máximo goleador del ciclo Gallardo. El oriundo de Barranquilla defendió la camiseta de River en 149 partidos oficiales donde aportó un total de 56 goles y asistió a sus compañeros en 18 ocasiones. Además, levantó dos títulos internacionales (Copa Libertadores 2018 y Recopa Sudamericana 2019) junto a otros cuatro del ámbito local (Copa Argentina 2017 y 2019 sumado a la Supercopa Argentina 2017 y 2019).

Lucas Pratto, pretendido por Vélez e Independiente (EFE/EPA/PIETER STAM DE JONGE)

Lucas Pratto, que se encuentra recuperándose de una lesión y no sería tenido en cuenta por el director técnico luego de su irregular paso por el Feyenoord de los Países Bajos, en las últimas horas fue contactado por dirigentes de Independiente.

La entidad de Avellaneda no es la única que sigue de cerca la situación del Oso. El punta también figura en el radar de Vélez, club en el que se desempeñó entre 2012 y 2014 y ganó tres títulos locales. “Lucas Pratto es un sueño que nos gustaría, tiene contrato vigente con River pero acá las puertas siempre están abiertas”, reconoció Diego González, vicepresidente del conjunto de Liniers.

“Hoy estoy mucho mejor de la lesión. Fue muy grave lo que pasó. Estoy contando los días como los presos para volver a las canchas, je. Ya casi puedo empezar a caminar normal, si bien todavía me ayudan las muletas para eso. Esta última semana evolucioné mucho, y eso me tiene muy tranquilo”, expresó Pratto en diálogo con Jaque y Mate.

Colón, interesado en Lucas Beltrán

Colón, flamante campeón del fútbol argentino, vuelve a confiar en la cantera millonaria. Luego de sumar a Cristian Ferreyra el pasado mercado, los de Eduardo Domínguez ahora tienen en carpeta a Lucas Beltrán para suplir la ida del Pulga Rodríguez a Gimnasia La Plata.

Si bien el atacante, que se encuentra entrenando con la Reserva tras no poder ingresar a Estados Unidos debido a que no cumplió con el aislamiento requerido por las autoridades locales tras regresar de Europa, no es la primera opción para el Muñeco, la salida de Borré haría muy difícil su salida del Millonario. En total disputó 16 partidos en River, en los que marcó un gol (justamente al Sabalero) y brindó una asistencia.

El joven de 20 años pareciera tener por delante a Agustín Fontana, Federico Girotti y Julián Álvarez.

