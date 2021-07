11 frases de Gallardo: el picante dardo a Riquelme, las “chispas” entre sus jugadores y el miedo que tuvo en su primer día como DT

Además de sus sueños de Selección, Gallardo tocó otros temas sobre la actualidad de River (REUTERS/Natacha Pisarenko)

Marcelo Gallardo hizo mucho ruido al confesar su deseo de conducir a la selección argentina alguna vez y al mismo tiempo aclarar que ningún dirigente de la AFA lo llamó para ofrecerle el cargo en el último tiempo. Pero además de su sueño albiceleste y mundialista, el Muñeco abordó otras cuestiones que atañen a la actualidad de River. Entre ellas, la libertad de acción de Rafael Santos Borré, la competencia interna que mantiene al equipo en los primeros planos y los dichos de Juan Román Riquelme, quien sacó pecho por los últimos títulos de Boca a nivel local. Además, se retrotrajo a su estreno como técnico profesional en Nacional de Montevideo.

LA RESPUESTA A RIQUELME

Gallardo sobre los comentarios de Riquelme sobre River

· “Lo que dijo es real. No pudimos lograr una liga local, no tiene nada de malo reconocerlo. Boca ha sido dominador en ganar torneos locales en esta era, ha sido dominador en el plano nacional y nosotros lo hemos superado en el plano internacional y los mano a mano”

· “Un año y medio atrás él decía otra cosa, que creía que no era así como lo decía. Lo dijo en un momento donde estaba afuera de la política de Boca y enaltecía los logros nuestros a nivel internacional. Dijo que una Copa Libertadores valía como 10 campeonatos locales. Lo dijo serio”

· “A Román lo admiré siempre como futbolista, siendo contemporáneo (él es más chico) y compartiendo selección. Hoy el rol es diferente, está en un rol diferente que genera más responsabilidad. En la cancha dominaba la pelota como nadie, era su jardín, como dice. Fue el futbolista más reconocido de su club. Pero ahora que está en un rol diferente, como dijo Rodolfo (D’Onofrio), que se ocupe de Boca y nosotros de River”

PONZIO, ENZO PÉREZ Y LA COMPETENCIA INTERNA QUE LE GENERA ADRENALINA

Gallardo y Ponzio, líderes internos de River (Foto ALEJANDRO PAGNI / AFP)

· “Cuando llegamos al club Ponzio estaba en una situación de inestabilidad emocional y era un jugador muy resistido por el hincha de River, no sabíamos cuál iba a ser su futuro. Leo tomó su segunda oportunidad y se hizo mejor jugador: posicional y más inteligente.

· “Me genera adrenalina cuando los jugadores se sacan chispas en el entrenamiento por ganarse un puesto. Sigue habiendo competencia entre ellos, una competencia interna que disfruto y nos hace sostener el nivel”

· “En una pretemporada Enzo Pérez perdió el puesto con Exequiel Palacios y lo aceptó pese a que venía de ser un jugador internacional y de selección. Hoy es el jugador más importante que hay en el fútbol argentino, por lo que representa y nos ha dado. Cuando los jugadores entienden eso, se arma una comunión de grupo muy buena”

SUS INICIOS Y MIEDOS CUANDO DECIDIÓ SER ENTRENADOR

Gallardo y su primera experiencia como entrenador en Nacional (M)

· “Yo sabía que quería ser entrenador pero no sabía si iba a ser mi profesión y oficio. Uno no lo sabe, por más que lo sienta. A los 29 ó 30 años se me despertó eso de querer entrenar pero no sabía si iba a estar preparado. Jugar al fútbol es algo natural después de tanto tiempo, pero para ser entrenador hacés un curso de dos años que quizás no alcanza para desarrollar una carrera. Si no se te despiertan curiosidades, por ahí no es suficiente y no te alcanza”

· “También están los resultados, porque si arrancaste mal empezás a dudar. ‘¿seré buen entrenador?’. Siempre hay dudas y miedos. En mi primer entrenamiento en Nacional me paré ante chicos que venían de comparatir vestuario y concentración, sabían de mi calidad humana o fallas, de alguna manera tenían que entender que pasaba a ser entrenador e iba a tener que tomar decicsiones seguras, si no, iban a dudar de mi seguridad”

· “Suelo tomarme un tiempo para meterme en el vestuario porque en caliente uno puede decir ciertas cosas. Es bueno tomarse un tiempito. Como futbolista me ha pasado y siendo entrenador también podés tener algunas reacciones. Soy un tipo sanguíneo. Somos humanos, nos debemos mostrar humanamente sin hacer papelones”

LA RESIGNACIÓN POR BORRÉ

Gallardo se mostró resignado respecto a la continuidad de Borré, que quedó libre de River (EFE/Nelson Almeida POOL)

· “El tema es muy simple, Borré es un jugador libre que está jugando la Copa América en su proceso de poder elegir la opción que mejor crea para él y es respetable, porque la verdad que con Rafa tuvimos un vínculo muy bueno todso estos años. Ayer hablé con él, no precisamente de River sino porque es habitual que nos saludemos. Ante una posibilidad concreta de decidir sobre su futuro, le corresponde comunicarlo a él cuando corresponda”

· “Nosotros nos enfocamos con el plantel que tenemos acá para llegar bien a la Libertadores. Esperamos a los jugadores que vuelvan de sus selecciones para tener conformado el plantel para competir. Si se va Borré, algo perdemos. Si aparece alguna posibilidad en un mercado tan difícil como el del fútbol argentino, estamos abiertos a sumar a alguien que no represente un gasto económico importante”

