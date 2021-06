La impactante transformación de Juan Fernando Quintero en China

Juan Fernando Quintero se quedó afuera de la nómina de Colombia para la Copa América por las restricciones sanitarias de China. El ex volante de River se encuentra en el fútbol asiático y en su última aparición pública sorprendió con un cambio de look en el que está irreconocible.

El actual jugador de Shenzhen FC de la Superliga de China había sido citado por Reinaldo Rueda luego de más de dos años de ausencia en el representativo de su país, pero no pudo estar presente en el torneo internacional que se desarrolla en Brasil. La última vez de Quintero en el seleccionado colombiano fue en un amistoso contra Costa Rica en octubre de 2018.

Con el pelo más largo, más tatuajes y un cuerpo tonificado, el mediocampista subió una foto a su cuenta oficial de Instagram en el que se lo observa con una apariencia distinta a la de sus días en el Millonario. “No me arrepiento de la decisión de irme de River, porque creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo”, había dicho el talentoso volante cafetero en una entrevista brindada a radio Colonia.

Juanfer, uno de los héroes en la conquista de la Copa Libertadores 2018 en la final ante Boca en Madrid, se fue de Núñez en 2020 para incorporarse al club chino. “Me volví hincha de River. Hay un cariño por todos los clubes en que jugué, pero los que sufro y miro son los de Medellín y River”, había explicado el colombiano.

En dicha entrevista radial, también le había dado algunos consejos a Rafael Santos Borré, quien se quedó con el pase en su poder y también tendrá un destino lejos del Monumental. “Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la elección que lo convenza”, fue el análisis que hizo en su momento.

En el pasado, la figura cafetera también se había mostrado con distintos looks que provocaron sensación entre sus seguidores. Mientras tanto, el seleccionado colombiano continúa con su preparación para afrontar los cuartos de final del certamen continental ante Uruguay (sábado a las 19), con la misión de avanzar hacia las semifinales, donde podría enfrentar a Ecuador o Argentina.

Los distintos cambios de Juanfer en el último tiempo

