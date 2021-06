El cumpleaños más inusual de Riquelme: cómo están las negociaciones por los refuerzos de Boca que dejarán su festejo en un segundo plano

Riquelme y un aniversario a puro trabajo: su teléfono celular arde por las negociaciones por los refuerzos de Boca

El ídolo de Boca cumple 43 años y éste no será un aniversario del todo normal para él. Es que Juan Román Riquelme está abocado de lleno a las tratativas por los refuerzos del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo y casi no tendrá tiempo de soplar las velas y pedir los deseos: se mueve a contrarreloj con el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol. A 20 días de la presentación del Xeneize por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en la Bombonera, el vicepresidente segundo gestiona cuatro incorporaciones más.

Será el martes 13 de julio el primer partido oficial de la temporada para un Boca que antes disputará amistosos ante Atlético Tucumán (miércoles 30/6) y Unión de Santa Fe (miércoles 7/7) en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza. Hasta ahora el mercado azul y oro depositó en la Ribera cuatro caras nuevas: Marcelo Weigandt, un viejo conocido que estuvo a préstamo en Gimnasia La Plata, los ex Huracán Esteban Rolón y Norberto Briasco, y el ex delantero de Lanús Nicolás Orsini. Estos últimos dos no serán las únicas novedades en el rubro ofensivo, según pudo averiguar Infobae.

Además de ir a la carga por el lateral derecho Luis Advíncula, pese a que la negociación se complicó por el ascenso de categoría de su equipo (Rayo Vallecano) en España, el Consejo de Fútbol trabaja en dos o tres incorporaciones más por estas horas. Lo de Franco Di Santo se enfrió en los últimos días; no obstante no descartan realizar una oferta formal por su pase a San Lorenzo, que ya mostró predisposición para negociarlo. El Ciclón pretende una cifra cercana a los 3 millones de dólares para desprenderse del futbolista de 32 años que tiene un importante salario, cuestión que no sería impedimento para Boca.

Russo necesita alternativas en la línea de ataque por las partidas de Carlos Tevez, Mauro Zárate y Franco Soldano, más la probable baja de un Cristian Pavón, quien será negociado y es pretendido desde el exterior (Olympique de Marsella adelantó que haría una oferta formal que por ahora no llegó). Orsini y Briasco representan buenas cartas, pero el cuerpo técnico cree conveniente que otros jugadores serán necesarios para disponer de recambio y dar un salto de calidad en el plano internacional.

¿Qué regalos recibirá Román por su cumpleaños 43?

El nombre que desvela hoy en día a Riquelme, Russo y compañía es el del colombiano Roger Martínez. El ex Racing terminó en buen nivel con el América de México, que exige una cifra considerable por sus servicios. Eso es lo que hasta ahora imposibilitó su contratación, aunque existe cordial trato de ambos lados de la línea y la cadena de mails que intercambian las partes. Ya finiquitada la venta de Nicolás Capaldo (unos 5 millones de euros al Salzburgo de Austria) y cuando restan detalles para la de Esteban Andrada (6 millones de dólares limpios, al Rayados de Monterrey), Boca irrumpirá con billetera en el mercado.

Hubo dos nombres que sonaron fuerte en los últimos días, pero no están en los planes por ahora. El colombiano Miguel Borja fue más una instalación en los medios que un interés real por parte del CDF. En tanto, más allá de la buena relación personal de Riquelme con Nicolás Gaitán, no se entablaron charlas para ficharlo tras haber quedado libre del Braga de Portugal. Al menos por ahora.

¿Un lateral izquierdo es posible? En la Ribera ven con muy buenos ojos a Elías Gómez, lateral izquierdo de Argentinos Juniors, rival de River en los octavos de la Libertadores y potencial rival en los cuartos. El Bicho acaba de adquirir el pase de otro marcador de punta izquierdo como Lucas Villalba: ¿estará dispuesto a negociar entonces a Gómez? No hay que descartar que Boca haga un intento por él.

Boca va lanzado a sumar un lateral derecho que compita con Weigandt (la primera opción al Chelo hoy es el juvenil Eros Mancuso) y dos o tres delanteros antes de retirarse del mercado de pases. El tiempo dirá si hay algún tapado, pero hasta ahora las cartas están sobre la mesa y las billeteras y los números mandarán. Riquelme hoy compartirá un asado con su círculo íntimo y, de postre, degustará una torta tras soplar las velitas y pedir como deseo que los futbolistas a los que apunta como refuerzos caigan en su poder de seducción.

