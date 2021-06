Armando Pérez reveló el misterioso llamado que le hizo Julio Grondona antes del descenso de River

El 26 de junio del 2011, River descendió por primera vez en su historia (Foto: NA)

La fecha permanecerá indeleble en la historia del fútbol argentino como uno de los hechos más trascendentes del torneo local en estas últimas décadas. Lo sucedido entre River y Belgrano en esa promoción del 2011 que decretó el descenso del Millonario quedó envuelto en relatos llamativos, sospechas, denuncias cruzadas y una heroica actuación del combinado cordobés.

A días de cumplirse una década del acontecimiento, el ex presidente del Pirata habló sobre el tema y agregó un detalle que sirve como condimento para las especulaciones en torno a lo ocurrido. “Tengo que ser honesto. Trato de serlo en todos mis actos. Julio (por Grondona) me llamó antes del partido y me dijo: “Ustedes van a cambiar la historia” y cortó. No sé qué me quiso decir”, relató ante el medio cordobés La Voz.

Belgrano se impuso por 2-0 en el cotejo de ida que se celebró en Córdoba y empató 1-1 en el Estadio Monumental el 26 de junio del 2011 para sentenciar la pérdida de la categoría del combinado que en ese momento era dirigido por Juan José López. “Pero fue así... Me había llamado antes y me dijo que íbamos a hacer historia. Y me cortó. Fue todo lo que me dijo”, reiteró en una entrevista con el periodista Pablo Ocampo.

"Ustedes van a cambiar la historia", dijo Grondona según Armando Pérez (FotoBaires)

Luego, mantuvo una segunda comunicación singular pero por un tema diferente: a horas de la revancha en Núñez, los fuegos artificiales impedían el normal descanso de los futbolistas. Pérez llamó a Grondona para pedirle ayuda con esa situación: “Y me atendió y me dijo: ¿Qué querés que haga? Si yo no soy policía”.

El contacto telefónico que develó Pérez, que en febrero de este año perdió las elecciones presidenciales de su club ante Luis Artime, es una perla más a un sinfín de historias cruzadas detrás del descenso. En el 2015, Daniel Passarella relató algunas charlas que mantuvo con Grondona por entonces donde lo insultó y le dijo que era “Alí Babá y los 40 ladrones”.

“Creo que mi figura está perjudicando a River. River ha sido terriblemente perjudicado, permanentemente. Creo que no es el camino. Eligieron el camino equivocado. Por castigar a un rebelde que dijo que las cosas se tenían que hacer diferente a como se estaban haciendo –el tiempo después dirá quién tenía razón–, castigaron a 17 millones de hinchas de River. Sin importarles nada. Y nos mandaron a la B. A River lo perjudicaron por una pelea personal, porque yo fui y le dije que se tenía que ir”, declaró en el 2013 Passarella en una conferencia de prensa que brindó.

“¡Obvio que me volvería a pelear con Grondona porque yo peleo por el bien del fútbol argentino!”, insistió cuando le preguntaron los periodistas sobre esa discusión con quien era el presidente de AFA. “Me voy una parte por la familia y otra parte por no perjudicar a River, porque los han venido demostrando los arbitrajes, algunos fallos que siempre son en contra de River”, planteó en ese año.

Tras la salida del Kaiser del puesto principal de la directiva, Rodolfo D’Onofrio ganó los comicios y se transformó en el nuevo presidente de la institución hasta la actualidad dándole paso a una de las etapas más exitosas en la historia del Millonario. Julio Humberto Grondona murió el 30 de julio del 2014.

Armando Pérez durante las elecciones en Belgrano este año (Foto: Belgrano oficial)

