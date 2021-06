Lucho González reveló cuáles son las únicas dos camisetas de River Plate que Juan Román Riquelme guarda en su colección

La admiración no sabe de colores. Luis González y Juan Román Riquelme pueden dar fe. Lucho, recientemente retirado con la casaca del Atlético Paranaense a los 40 años, es una referencia de River Plate, donde ganó cuatro títulos en dos etapas. JRR10 es, tal vez, el máximo ídolo de Boca Juniors. Pero entre ellos no existió barrera a partir de la rivalidad para construir una relación que perduró en el tiempo, tal como describió el mediocampista surgido en Huracán en una entrevista con TyC Sports.

“Me gustaba jugar mucho con Mascherano, porque me daba libertad. También con Román en la Selección, porque nos entendíamos muy bien. Tuve la posibilidad de jugar con grandes jugadores, como Quaresma en Porto, Hulk...”, prologó Lucho. Fue ahí cuando el periodista Germán Bellizzi le preguntó si efectivamente había bautizado Román a uno de sus hijos en homenaje a su colega.

“Sí, a mi hijo le puse Leonel Román por Riquelme. Tengo una admiración muy grande por él, nos mandamos mensajes seguido. Antes de conocernos y jugar juntos en la Selección, me mandaba saludos por Nico Burdisso cuando íbamos al Sub 20 y mandaba a decir que le gustaba mucho cómo jugaba. Me han llegado muchos mensajes de él. Cuando voy para la Selección en una convocatoria, es él el que empieza a llamarme ‘Comandante’ en Argentina, porque vio que en un gol en Porto habían mostrado una bandera que lo decía”, contó Lucho cómo se forjó el lazo entre ellos.

“Sabe que le puse Román a mi hijo por él, me mandó videos para el cumpleaños, una camiseta de Coca para él. Siento una gran admiración por Riquelme. Y más como persona”, añadió, antes de ofrecer una verdadera revelación.

“Siempre me decía que tenía dos camisetas guardadas de River que la mamá le dejó. Una de Pablo Aimar y la otra, la mía”, descubrió las dos casacas millonarias que integran la colección del ahora vicepresidente de Boca y cabeza del Consejo de Fútbol del club.

En más de una entrevista, Román supo comentar que obsequiaba las casacas de la Banda que le fueron acercando sus colegas. Lucho, involuntariamente, terminó detallando cuáles quedaron en su museo. González le puso punto final a su carrera el pasado 27 de mayo en Brasil, tras destacarse en el Globo, River, Porto, Olympique de Marsella, A-Rayyan de Qatar, y Paranaense; además de la selección argentina. Con 26 vueltas olímpicas, es uno de los futbolistas argentinos con mayor cantidad de títulos en la historia, detrás de Lionel Messi, Carlos Tevez y Ángel Di María.

