El futbolista de Boca más requerido del mercado: tres equipos quieren llevárselo y será negociado

Un futbolista de Boca sería cedido a otro equipo argentino (@fotobairesarg)

Boca se mantiene activo en el mercado de pases. Al regreso de Marcelo Weigandt, que tenía una cláusula ejecutable a mitad de 2021 para volver antes de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata, se le sumó la contratación de Nicolás Orsini, quien se realizará la revisión médica en las próximas horas y firmará un contrato de 4 años con la institución de la Ribera. Dentro de esta operación estuvieron cerca de ser incluidos dos futbolistas xeneizes: Agustín Obando y Gonzalo Maroni. Finalmente ninguno de los dos servirá como parte de pago aunque uno de ellos tiene chances de ser cedido al Granate.

El jugador en cuestión es Maroni , quien recibió el pulgar arriba de Luis Zubeldía para formar parte del elenco del sur del Gran Buenos Aires a partir del a próxima temporada. En Brandsen 805 están dispuestos a negociarlo con términos y condiciones a definir entre las partes y ahora restará saber si Lanús acelera por esta gestión. Quien permanecerá en Boca por deseo propio y el pedido de Miguel Ángel Russo es Obando, alternativa fiable para el cuerpo técnico.

Nicolás Russo, presidente granate, mantiene diálogo fluido con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo azul y oro y responsable del Consejo de Fútbol. Como Lanús tiene serias chances de vender a Pedro De la Vega, una de las joyas de su cantera (al extremo que está de gira con el Sub 23 de la Selección antes de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio fue sondeado por el Norwich inglés y figura en carpeta de la Fiorentina), precisará suplirlo con un nombre importante de características similares y Maroni cuadra a la perfección.

Gonzalo Maroni podría ser cedido a Lanús, Racing o Huracán (REUTERS/Marcelo Endelli)

Pero el teléfono en las oficinas de la Bombonera suena y suena. El Granate no es el único interesado en el mediocampista de 22 años surgido en la cantera de Instituto de Córdoba y que pasó por Talleres y la Sampdoria. Juan Antonio Pizzi lo tiene en carpeta para Racing y Frank Darío Kudelka lo quiere en Huracán. De hecho Boca entabla charlas con el Globo para definir las compras de Esteban Rolón (abonarán su cláusula de salida valuada en 500 mil dólares) y Norberto Briasco, por el que habría un principio de acuerdo.

Desde su regreso de Italia, Russo pidió mantener en el plantel a un Maroni que lentamente se fue readaptando al fútbol argentino. Empezó sumando minutos como refresco en los minutos finales de los encuentros hasta llegar a ganarse la titularidad a principios de 2021: su pico de rendimiento fue en la cuarta y quinta jornada de la última Copa de la Liga Profesional, en la goleada 7-1 ante Vélez en Liniers (marcó un doblete) y el empate con River en la Bombonera en el que cumplió hasta ser reemplazado a falta de poco más de un cuarto de hora para el final.

En abril pasado presentó síntomas compatibles con el coronavirus pero nunca se constató su contagio (los testeos siempre le dieron negativo) y aunque selló el triunfo ante Huracán en Parque Patricios por el torneo doméstico, no terminó de convencer al cuerpo técnico en las inclusiones que tuvo en el lapso final de la competencia. Chances no le faltaron, ya que incluso entró entre 25 y 30 minutos en los últimos tres duelos oficiales (Barcelona y The Strongest por la Libertadores y la semifinal con Racing por la Copa de la Liga), pero su juego no pesó y ahora es considerado prescindible.

SEGUIR LEYENDO: