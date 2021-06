Por qué decidió irse de Boca, la polémica de su fiesta de cumpleaños y el adiós de Tevez: 6 frases de Esteban Andrada

“Fueron tres años maravillosos, pero necesitaba un cambio de aire porque quiero ayudar a la familia, aunque por mí me quedaría a vivir en Boca. En un futuro no descarto la chance de volver por eso deseaba salir por la puerta de adelante”.

Esteban Andrada, de 30 años, le pone punto y aparte a su carrera en el Xeneize: faltan detalles para que se marche a Rayados de Monterrey. El guardameta contó sus sensaciones en una entrevista con el programa ESPN F90. Además de expresar su voluntad de contar con una revancha en la Ribera, habló de los últimos avatares que erosionaron sus últimos meses en el club, de la salida de Tevez y de su ausencia en el plantel de la selección argentina en la Copa América

La decisión de Tevez de no continuar en Boca

“Boca lo va a sentir porque es un referente y un emblema, pero el club siempre caracteriza por contratar a buenos jugadores”, opinó el 1.

Sus reemplazantes en Boca tras su partida: Agustín Rossi y Javier García

“El plantel tiene dos arqueros que piden pista y van a pelear por el puesto en la cancha”.

La fiesta de cumpleaños que generó polémica

“La fiesta no dañó mi relación ni con el club ni con Riquelme. Fue un cumpleaños familiar en un momento que no daba. Si bien fue al aire libre, estuve mal y ya pedí disculpas. No me hice cargo de nada de lo que se dijo. La gente que me conoce sabe cómo fueron las cosas y por eso no salí a declarar. En los diez años que llevo en el fútbol jamás pudieron decir nada de mi profesionalismo. Es más, llego una hora antes al club, voy al gimnasio, me alimento bien...”, subrayó en F90, por ESPN.

El préstamo que le dio Boca y debe devolvérselo con el 15% del pase

“Cuando renové contrato en 2019 yo tenía la necesidad de terminar mi casa y le propuse a Boca que me preste la plata, comprometiéndome a devolvérsela en una futura venta, lo que estoy haciendo en este momento. En ese momento yo quería seguir en Boca y pude hacerlo arreglando de esa forma. Hoy por suerte, con todo firmado, el 15% que me correspondía le queda a Boca”.

Por qué no fue citado a la Copa América y cómo se lo comunicaron

“El entrenador de arqueros, Martín Tocalli, me dijo que como estuve inactivo corría de atrás pero lo tomé muy bien porque fue de frente y le comunicó muy bien”.

