Los motivos que demoraron la llegada de Briasco a Boca: cuál es el plan B si no se alcanza un acuerdo con Huracán

Norberto Briasco, futbolista de Huracán que está a un paso de Boca Juniors (Maximiliano Luna)

El cambio de condiciones por parte de la dirigencia de Huracán en el pase de Norberto Briasco, con documentos que a la hora de firmarse no decían lo mismo que se había pactado de palabra, impiden por ahora su incorporación y también la de Esteban Rolón a Boca Juniors. Cuando todos esperaban que la dirigencia xeneize pautara el día y el horario para la presentación de ambos jugadores ante la prensa, quienes ya se habían realizado con éxito la revisión médica, un cambio en los papeles de lo que se había acordado por el 20 por ciento restante que Boca tendría que abonar por el delantero del Globo dejó ahora en pausa la negociación.

El acuerdo era que Huracán cedía al futbolista por una suma de 3.500.000 dólares por el 80 por ciento de su ficha y por el otro 20 por ciento -en un monto no revelado- se pagaría en un término acordado. El presunto cambio en ese monto y en el tiempo de pago hace peligrar la llegada del delantero, y de rebote el de Rolón -cuya cláusula de salida es de 500.000 dólares- ya que Boca quiere la llegada de los dos. El tema de Rolón es distinto: el Globo tiene una deuda importante con el jugador y pretende que la resigne para darle el pase.

En el medio está el 10 por ciento de Briasco, que le reclaman a Huracán los dirigentes de Deportivo Merlo, ya que en ese club se formó el futbolista. El vicepresidente del equipo que milita en la Primera B Metropolitana dio más detalles en diálogo con Mundo Boca Radio. “Nosotros no tenemos nada que ver con la negociación entre Boca y Huracán. Lo que nosotros tenemos es un 10% de una futura venta de Briasco, no somos dueños de ese porcentaje del jugador”, detalló José Luis Coutinho.

Y aclaró: “Tenemos un convenio firmado con Huracán, no hablamos con ellos en el último tiempo. A nosotros de esta venta de Briasco nos corresponde 350 mil dólares y después hay que ver lo que pase con el otro 20 % que queda en poder de Huracán. Tenemos convenios con otros equipos de Primera. Esto se usa mucho en los equipos del ascenso. A Norberto lo empezamos a seguir más de cerca cuando empezó a ir al banco de Primera en Huracán. Tenemos el convenio firmado con Huracán en nuestro poder, no se que están contado del lado de ellos. Lo que se tiene que arreglar es lo que va a pasar en una futura venta del 20% . Nosotros no estamos trabando la venta”.

Juan Edgardo Ramírez futbolista de San Lorenzo que está en el radar de Boca Juniors (REUTERS/Natacha Pisarenko)

En tanto, en el mismo programa partidario xeneize anunciaron que si el pase no prospera, tienen apalabrado a Juan Edgardo Ramírez, el futbolista de 28 años que juega en San Lorenzo de Almagro.

Los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca esperan una solución por parte del presidente de Huracán, David Garzón, quien estuvo ausente en los últimos días por un tema personal y que tiene muy buena relación con Juan Román Riquelme. El entrenador Miguel Russo espera con ansiedad el final de este desenlace, ya que contaba con ambos jugadores para el comienzo de la pretemporada, que arrancará el próximo viernes en el predio de Ezeiza. Especialmente, espera la llegada de Rolón, a quien el técnico observa como un posible titular en la mitad de la cancha al lado del juvenil Alan Varela.

Por su parte, sigue sin novedades la incorporación del delantero Franco Di Santo de San Lorenzo de Almagro por una diferencia en el monto del pase: Boca ofreció 2.500.000 dólares y el club de Boedo quiere 3.000.000. Al trabarse esas negociaciones, comenzó a mencionarse el nombre del delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, de 24 años, del Liverpool de Montevideo, a quien observadores de Boca lo seguían desde el año pasado. Parece difícil su llegada, debido a que el Xeneize solo tiene dos cupos más para los extranjeros y la idea es traer a otros jugadores.

A la espera del comienzo de la pretemporada oficial, en el predio de Ezeiza hoy trabajaron nuevamente Nicolás Orsini, Marcelo Weingandt, Marcos Rojo, Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra, Luis Vázquez, Exequiel Zeballos y Agustín Sández. El resto del plantel volverá a los entrenamientos el próximo viernes por la mañana en el mismo lugar. El primer partido oficial de Boca en el próximo semestre será el 13 de julio -como local- ante el Atlético Mineiro de Brasil, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de Télam.