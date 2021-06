Nuevo round entre Sebastián Vignolo y Raúl Cascini: la acusación del periodista y el dardo de Ruggeri que incluyó a Riquelme

Sebastian Vignolo explicó por qué Marcos Rojo no fue al programa

“¿Vieron qué lindo es escuchar a los futbolistas?”. Instantes después de la entrevista con Néstor Ortigoza en el programa ESPN F90, Sebastián Vignolo aprovechó la oportunidad para lanzarle un nuevo golpe a Raúl Cascini. El conductor del ciclo acusó a su ex compañero y actualmente parte del Consejo de Fútbol Xeneize de haber evitado que Marcos Rojo le diera una nota al show en el día de ayer, cuando ya estaba pautada. Y al reclamo se sumó Oscar Ruggeri, quien también les apuntó a los ex jugadores que hoy ofician de dirigentes en la institución de la Ribera.

“Me dio pena que ayer no vino Marquitos Rojo, iba a venir Marquitos Rojo”, ventiló Vignolo. “Me dijiste que venía, ¿qué le pasó?”, le dio el pie el Cabezón. “Aparentemente, no sé si el técnico o quienes manejan el fútbol de Boca le dijeron que no. Es entendible, son decisiones, diría alguien por ahí”, direccionó primero el Pollo hacia Miguel Ángel Russo, a partir de una de sus muletillas.

Desde su posición de ex referente de la selección argentina, Ruggeri ofreció una mirada respecto de las actitudes que deben asumir los líderes: “Yo entiendo que son decisiones, pero hay jugadores y jugadores. Si estoy grande, no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Si estoy en un club, no voy a ir a incendiar ese club; si firmé contrato y quiero estar ahí, es porque lo decidí yo. No tengo por qué no sentarme con cualquiera de ustedes, mirarlos a la cara, y responderles lo que yo quiero. Estamos hablando de tipos de Selección, tipos grandes. No hablo de los chicos, pero ya a los grandes, de tanta experiencia, ir y decirles, ‘no vayas a hablar con éste...’ Me parece...”.

Ahí intervino Sebastián Domínguez, otro ex futbolista de dilatada trayectoria devenido analista: “Tiene más que ver con declaraciones que ha habido de algunos futbolistas. No sé si es un problema con nosotros, sino más bien por declaraciones que por ahí se pasan del límite, como las de Toto Salvio o Zárate en su momento. Ortigoza respondió todo lo que tenía que responder, fue sincero sin poner en posición incómoda al club. Tiene que ver con lo que pasa con Boca, que cada vez que habla alguien termina dejando un título”.

“Marcos Rojo es uno de los que apuntamos con Izquierdoz; es lo que venimos hablando, son los que pueden manejar el vestuario. Era un testimonio interesante para tener”, agregó el ex defensor campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Fue ahí que Vignolo señaló directamente a Cascini, con el que mantiene una disputa pública desde que se marchó del programa para trabajar en Boca. “Me ha fallado humanamente”, supo remarcar en abril, confirmando que la relación se deterioró desde entonces. “El jugador, muy respetuoso, pidió disculpas, él venía. Ojalá se pueda hacer la nota en otro momento. Hubiese sido un lindo testimonio. Estaba almorzando ayer, ya había hablado con la producción, se le acercó Raúl Cascini y le dijo ‘no vayas’. Rojo fue muy respetuoso”, acusó el periodista.

“¿Pero quién fue? ¿Raúl toma la decisión o le habrán dicho a Raúl?”, buscó ir a fondo Ruggeri. “No sé si es el entrenador el que toma la decisión, y el entrenador habla con Cascini y pasa el mensaje. No sé. Si están compitiendo, en plena Copa Libertadores, lo entendés. Rojo venía, pero le dijeron que no”, completó el Pollo.

“Es muy extraño, quiero pensar que no somos nosotros. Imaginate en el vestuario, Riquelme sentado, y yo voy y le digo, ‘no vayas a este programa’. ¿Qué pasa?”, firmó la hipótesis Oscar Alfredo. “Se arma”, le siguió el tren el conductor del ciclo. “Muchachos, no hagan lo que no les gustaba a ustedes, sigan pensando como cuando eran jugadores... Sigan así, ¿qué es lo que cambia? ¿Va a hablar algo de lo que no quiera hablar? ¿Le va a hacer daño a Boca?”, cerró Ruggeri con un mensaje orientado para las huestes de JR10.

