Quién es el mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano según “Tuca” Ferreti

Ante la llegada del atacante francés André-Pierre Gignac, el entrenador de Tigres, Ricardo Ferreti aclaró que no ha sido el único extranjero que ha sido bueno en la cancha.

De acuerdo con una entrevista de ESPN el estratega defendió su postura al decir que no se podría hacer comparaciones de los grandes jugadores que han llegado a México.

“En primer lugar no me gusta hacer comparaciones, porque alguien va a salir perdiendo. Pero si tuviéramos tiempo para tomar café y platicar de los grandes jugadores que han venido a México pues yo quiero decir que André es uno de ellos, pero hay cientos de jugadores, de todas las nacionalidades”.

“Tal vez hoy día la comunicación en todas las partes del mundo es muy grande. Hoy se hace un boom, pero yo me paro si hoy jugara un Carlos Reinosa en un equipo cualquiera de México un Carriño, Cardoso, puedo mencionarte cientos de jugadores que han venido a México y desde mi punto de vista fueron excelentes”, comentó.

El entrenador de Tigres comentó que una de las cosas que ha hecho más la presencia de los jugadores del mundo es la comunicación que hay el día de hoy.

“Andre no es la excepción nada más que hoy tenemos la oportunidad de más comunicación en todo el mundo y se hace más representativo, pero si yo me imagino ciertos jugadores y pueden venirse a poner la camisa y lo pongo el día de hoy, es cómo decía mi papá “mi hijo, nací 40 años temprano, yo quisiera haber nacido 40 años después”, recordó.

Con este señalamiento Ricardo Ferreti confesó que él piensa seguir como maestro y solo lo va a dejar cuando él ya no esté dando todo su potencial.

“Cuando las cosas no salen o pierde un partido y este y otro uno dice: “bueno, ya” pero llega uno a casa y al día siguiente ya quiero correr a la cancha. Te puedo mencionar que el día que yo no tenga esta sensación de ganas de querer ir a trabajar como de siempre, ahí si me voy a hacer a un lado, mientras yo cada día que despierte quiera estar y quiera enseñar y quiera todo lo que tiene que hacer un entrenador yo ahí voy a buscar. El día que yo sienta que no estoy dando el 100 por ciento yo me voy a retirar”.

