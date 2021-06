Chicharito apunta a lista preliminar de Selección Mexicana, pero está lejos de la Copa Oro

EFE/Marcelino Benito/Archivo

Este lunes, la selección mexicana dará a conocer la lista preliminar de 60 jugadores que entregará a la Concacaf para la Copa Oro y, debido a la cantidad de lugares disponibles, Tata Martino incluirá gran parte de los elementos considerados durante su proceso.

Lo que más destacará de los jugadores que estarán en la lista es el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, aunque eso no quiere decir que será parte del equipo que participará en el torneo de selección, ya que el delantero del Galaxy no será tomado en cuenta por el ‘Tata’ Martino para la próxima edición de la justa que organiza la Concacaf cada dos años.

Sin embargo, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que el Tri no aplica vetos a sus jugadores. Javier Hernández no es bien visto por Gerardo Martino desde su indisciplina en Nueva York con algunos de sus compañeros y no sólo eso, la Femexfut terminó despidiendo a uno de sus empleados por culpa de Hernández.

Foto: MEXSPORT

Desde entonces, Javier Hernández cayó de la gracia del ‘Tata’ Martino.

La lista incluirá los nombres habituales, como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Edson Álvarez, Nestor Araujo, Carlos Salcedo e Hirving Lozano, entre muchos otros que no han fallado las concentraciones del ‘Tata’ Martino.

La idea es que la Selección Mexicana se presente al CAR el día 22 de este mes, para comenzar con los trabajos por la Copa Oro, aunque previamente lo harán el entrenador y su cuerpo técnico.

No hay que olvidar que tras el citado torneo llegaría el Octagonal eliminatorio de la Concafa para Catar 2022.

