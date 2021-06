Boca cerró dos refuerzos y va por más: los cuatro nombres por los que negocia en el mercado

Riquelme pretende entre 7 y 8 refuerzos para Boca (Boca Juniors Oficial)

El plan de Juan Román Riquelme es contar con la mayor cantidad de refuerzos posibles en el inicio de la pretemporada. El viernes 18 de junio el plantel de Boca se reunirá en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza para retomar la actividad y seguramente habrá varias caras nuevas.

Ya se entrena Marcelo Weigandt, quien retornó de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata y había empezado el receso antes de tiempo con el Lobo. Y en las próximas horas firmará su vínculo Nicolás Orsini, por el que el Xeneize desembolsará 1.750.000 dólares correspondientes al 50% de la ficha que le pertenecía a Lanús (más otro monto que no trascendió por la otra mitad de su pase, que irá a su representante).

Pero el Consejo de Fútbol mantiene el teléfono encendido por novedades respecto a ventas (Nicolás Capaldo se marchará al Salzburgo de Austria, Esteban Andrada pasaría a Rayados de Monterrey y Cristian Pavón es buscado por el Olympique de Marsella) y también por otros jugadores que pueden llegar a ser adquiridos a la brevedad.

ESTEBAN ROLÓN:

Rolón, inminente firma en Boca (FotoBaires)

Hay acuerdo desde hace rato entre Boca y el futbolista, que ya intentó marcharse de Huracán a principios de 2021. El Xeneize aprovechará la cláusula de salida valuada en 500 mil dólares para quedarse con los servicios del futbolista surgido en Argentinos Juniors que también pasó por Málaga de España y Genoa de Italia. Será una alternativa más para Miguel Ángel Russo en el mediocampo. En cuanto la directiva boquense desembolse el dinero, quedará listo para hacerse la revisión médica y firmar contrato. Es probable que entre lunes y martes sea presentado junto a Weigandt y Orsini.

NORBERTO BRIASCO:

Briasco espera firmar en Boca cuanto antes (Maximiliano Luna)

Boca también tiene todo acordado por el otro futbolista quemero. El Xeneize le comprará el 50% del pase en una cifra cercana a los 2 millones de dólares, tendrá una opción de compra por el resto de su ficha y además abonará una suerte de alquiler por estadía en la Ribera (algo similar a lo que hizo la Juventus con Rodrigo Bentancur). ¿Qué falta para sellar el acuerdo? Que el futbolista cierre los números de su salida con Huracán, que tendría una deuda con el atacante naturalizado armenio de 25 años.

Consultado por este medio, un hombre de la dirigencia del Globo advirtió que Boca está presionando para llevarse al jugador y aseguró que no le deben dinero. En los próximos días se zanjarían las diferencias y es un hecho que Briasco será azul y oro. Tal es el grado de optimismo por la Ribera que hasta se atrevieron a decir que podría ser presentado junto al resto de los refuerzos la próxima semana.

FRANCO DI SANTO:

Franco Di Santo, la nueva obsesión de Riquelme (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Riquelme no se conforma con el arribo de Orsini y quiere más nombres en la ofensiva. En las últimas horas el Consejo de Fútbol dialogó con la directiva de San Lorenzo para pedir condiciones por el ex delantero del Chelsea. El mendocino de 32 años percibe un alto salario y por eso el Ciclón no vería con malos ojos desprenderse de él. Sin embargo para dejarlo ir al Xeneize exigirá una importante suma en dólares: 3.000.000 es por lo que se negocia hoy.

Román hará fuerza para tenerlo pero Boca no está decidido a realizar ese esfuerzo económico al menos por el momento. Si en Boedo bajan las pretensiones, habrá acuerdo. Esta opción doméstica es la más factible teniendo en cuenta que los precios del colombiano Roger Martínez (América de México) y el ecuatoriano Michael Estrada (Toluca) son exorbitantes. ¿Servirá ofrecer jugadores como parte de pago?

LUIS ADVÍNCULA:

Boca espera por Advíncula: no jugará la Copa América (REUTERS/Sergio Pérez)

El peruano viene de convertir ante Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas y ser una de las figuras de Perú, que no podrá tenerlo en cuenta en la próxima Copa América debido a su compromiso con el Rayo Vallecano, que exigió que regresara a España para disputar las finales por el tercer ascenso a Primera División. Estos cotejos serán trascendentales para Boca. ¿Por qué? Es que si el ex Newell’s asciende a la máxima categoría con el cuadro de Vallecas, será difícil convencerlo de jugar en Boca. Por el contrario, si el Rayo pierde con el Girona (los duelos serán el 13/6 y 20/6), crecerán sus chances.

Russo quedaría conforme con la incorporación de Advíncula para tener alternativas en el lateral derecho, teniendo en cuenta que Julio Buffarini y Leonardo Jara quedarán libres a fin de mes, y Nicolás Capaldo, 4 improvisado, será vendido a Austria.

