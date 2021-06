“Vamos a estar en la final de la Copa América”: la encendida defensa de Fantino a Scaloni y el dardo a Mascherano

La defensa de Fantino sobre la labor de Scaloni en la Selección

La Selección Argentina tuvo un arranque electrizante en el Metropolitano Roberto Meléndez. Antes de los diez minutos de juego ganaba 2 a 0 gracias a los goles de Cristian Romero y Leandro Paredes. Sin embargo, el conjunto Albiceleste no pudo concretar las que creó y en la segunda parte recibió los tantos de Luis Muriel -de penal- y Miguel Borja -sobre la hora- para el 2 a 2 final.

Aunque el conjunto nacional se mantiene firme en la segunda colocación con 12 unidades, a seis del líder Brasil pero tres por encima de Ecuador, su más inmediato perseguidor, parte de la prensa comenzó a criticar algunas de las decisiones del entrenador Lionel Scaloni.

Con este escenario planteado, Alejandro Fantino, en su programa ESPN FShow, realizó una encendida defensa a favor del estratega de la Selección. “Voy a decir lo que siento de Scaloni. Scaloni, no se te ocurra moverte un ápice de donde estas. Este es el camino. Seguí así, nada muevas. Dejá que los boludos te peguen, hablen. Tenés el 90 por ciento periodismo deportivo tirando bombas. Quiere decir que vas bien. El problema sería que esté el 90 por ciento hablando bien de vos. Como tenés el 90 por ciento en contra, estás bien, estás bien rumbeado. Esto es como el tero, que canta cuando tiene los huevos lejos para errar al que está buscando el nido. Vos tenés que hacer lo mismo con el periodismo deportivo. Cuando el periodismo deportivo dice que estás jugando bien, es porque estás jugando para el orto. Y cuando el periodismo deportivo te ataca, es porque estás jugando bien”, comenzó.

Lionel Scaloni recibió algunas crítica tras la igualdad 2 a 2 ante Colombia (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Según la óptica del conductor televisivo, Argentina, bajo el mando de Lionel Scaloni, llegará a la definición de la Copa América: “Ahora estás medio criticado. Dale para adelante, papá. No muevas nada, porque vas a estar, yo creo, en la final de la Copa América . Después, si la ganás o no la ganás, son cuestiones. Seguí así. Hoy fallaron en dos y empataron 2 a 2 el partido. Podían ganarlo 4 a 1. No se te ocurra cambiar al 5. Dejalo a Paredes ahí. Están diciendo que Argentina necesita un 5 de marca, que sin cinco no se puede jugar. Jugá así, Lionel. Encontraste al Cuti Romero, que es un crack. Espero que no tenga nada muscularmente y pueda llegar a la Copa América. Encontraste más o menos una defensa parada. El miedo creo que está bien, y que te voy a decir arriba de Messi, que ahora sí me empezaron a dar ganas, no de defenderlo, porque no necesita que lo defienda, pero como le están empezando a pegar diciendo que hoy jugó para 5 puntos... ¡Qué va a jugar para 5 puntos! ¿Me están cargando? Si Messi jugó para 5 puntos, ¿cuánto jugó Cuadrado, Rectángulo, no sé cómo se llama el que juega en Colombia? Jugó para menos 5, si Messi jugó 5 puntos. Si cada vez que toca la pelota es trifásica”.

“Por eso, seguí así Lionel, no te muevas. Para el frente, para adelante, vas bien. Dejá que te maten. Todo lo que hiciste hasta ahora está bien. Los que convocaste, te sacaste de encima los que te tenías que sacar de encima. Lo único, tenés que hacer fuerza para que Mascherano no quiera volver a jugar al fútbol. Porque viste que desde que se retiró la Selección es otra cosa. Hasta energéticamente es otra cosa. Lavezzi y él. Fluye. No sé porqué, pero fluye. Messi está bien, todo fluye a su alrededor. Juega bien Montiel. El arquero es un crack. El Dibu Martínez es un crack. Así, papá. No muevas nada. Seguí así, no toques nada. Te va a ir bien. Vas a meterte en la final de la Copa América. Seguí así, no muevas. Y dejá que te sigan pegando. Ahora es momento de bancarlo”, concluyó, lanzándole algunos dardos a algunos de los referentes de la anterior camada de la Albiceleste.

Desde la próxima semana, el gran objetivo de la Selección será la Copa América, competencia que finalmente se llevará adelante en territorio brasileño. Los comandados por Lionel Scaloni integran el Grupo A junto a Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Su debut será el 14 de junio, desde las 18, ante la Roja en el Nilton Santos de Río de Janeiro.

SEGUIR LEYENDO: