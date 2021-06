Lionel Scaloni analizó el empate de la Selección ante Colombia: “Tuvimos errores individuales, no defensivos”

En la imagen el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, en el duelo con Colombia. Foto: EFE/AGUSTIN MARCARIAN/





El seleccionado argentino no pudo sostener la victoria ante Colombia y sobre el final, con un error enorme de Juan Foyth en la salida, empató 2-2 en Barranquilla en el encuentro correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien la Albiceleste había comenzado con una gran producción por los goles del Cuti Romero y Leandro Paredes en menos de 7 minutos, los fallos del Río de la Plata le permitieron al elenco cafetero llegar a la igualdad.

Luego del partido, Lionel Scaloni afirmó que el combinado nacional “mereció ganar” y no dudó en realizar un profundo análisis de lo que sucedió en el estadio Metropolitano. “Argentina mereció ganar y no hay que darle más vueltas. Hasta el minuto 94 fue muy bueno lo que hicimos y la ultima jugada le dio el punto a ellos; no fue merecido”, manifestó el DT en conferencia de prensa.

“Merecíamos los tres puntos. Tengo que felicitar a los jugadores porque hicieron un buen partido con calor, en un campo difícil y ante un buen rival”, señaló el estratega, quien al ser consultado por la grosera acción que lo tuvo a Juan Foyth en la última escena remarcó que se trató de un caso concreto: “Son errores individuales, no defensivos. El partido defensivo del equipo fue perfecto hasta en esa pelota. Fue un error puntual y nada más”.

Scaloni también puso énfasis en la actitud de sus dirigidos en el Roberto Meléndez de Barranquilla al asegurar que “Argentina siempre domina el juego y lo hizo en los seis partidos”. “A veces más vertical. Siempre fuimos superiores al rival, en todos merecimos ganar”, argumentó.

“Teníamos un montón de complicaciones para armar el equipo y el banco de suplentes. Había jugadores que seguramente no iban a terminar el partido porque venían de lesiones. Nos condiciona en el armado. Esperemos ahora recuperarlos totalmente”, concluyó el DT, quien debe confirmar la lista de los 28 jugadores que participarán de la Copa América que comenzará el 13 de junio en Brasil.

Argentina logró la ventaja muy rápido con los tantos de Cristian Romero y Leandro Paredes en los primeros siete minutos del primer tiempo. Luis Muriel descontó de penal para en el comienzo del segundo período y Miguel Borja selló la igualdad en la última jugada.

La igualdad dejó a la Albiceleste con 12 puntos en seis presentaciones. Se mantiene invicta, pero perdió sus primeros puntos como visitante luego del 2-1 ante Bolivia y el 2-0 frente a Perú.

Argentina aprovechó el respeto y la cautela que asumió el seleccionado colombiano con una formación equilibrada en demasía, que se quebró con los goles argentinos y los cambios posteriores.

En la previa se especuló que Scaloni dispondría de un esquema con cinco defensores y eso solo ocurrió en el tramo final. Foyth, fue uno de los centrales que se plantó en esa línea e intentó salir jugando en la última acción del partido: un grave error que tuvo un costo elevado. Su maniobra fue defectuosa y Colombia la aprovechó al máximo con la definición de Borja.

Argentina tuvo el partido a sus pies y no supo liquidarlo. Se llevó un punto en una cancha siempre difícil, pero el resultado se antoja como un castigo ante tantas opciones disponibles para quedarse con la victoria y, por qué no, construir una identidad. Leandro Paredes y Cristian Romero, amonestados por segunda vez, no podrán estar en la próxima fecha ante Venezuela.

