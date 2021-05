Las confesiones de Mascherano: sus tocs, la frase de Maradona que no supo manejar, el arrepentimiento más grande y el gigante que casi lo contrata

El sueño pendiente de Mascherano con la Selección argentina

Hoy parte de la estructura de selecciones nacionales de la AFA y sin las presiones de su etapa como futbolista, un relajado y maduro Javier Mascherano se enfrentó al ping pongo del Líbero versus, por TyC Sports. El Jefecito repasó su carrera en profundidad, revelando varios secretos o intimidades. Por ejemplo, que antes de su paso por el Barcelona pudo haber jugado en el Real Madrid. O los tocs que lo persiguen en su vida diaria.

“¿Un arrepentimiento en mi vida? No haber saludado a la gente de River en el Mundial de Clubes del 2015. Si alguno se sintió menospreciado o enojado por mi manera de actuar, lo siento mucho”, dijo en la entrevista, en relación a aquella final que ganó el Barcelona y tras la cual fue criticado por muchos hinchas del club que lo vio nacer. El mediocampista y defensor añadió que de chico era hincha de River y recordó con cariño el título en la Libertadores 1996.

“La final perdida que más me duele es la del Mundial. Ser campeones en el Maracaná significaba ser eternos. Cambia mucho ser campeón del mundo o no”, se lamentó, aunque de las definiciones perdidas con la Albiceleste no fue la que provocó el camarín más duro: “El vestuario más dolido lo vi después de la final de la Copa América 2016”, evocó, recordando la final perdida por penales ante Chile en Estados Unidos.

LAS PRINCIPALES FRASES DE MASCHERANO

Su cuenta pendiente con la Albiceleste

“ Mi cuenta pendiente es no haber salido campeón con la Selección mayor , pero bueno, ya está. La gente siempre me ha demostrado cariño, pero sobre todo respeto. Uno es consciente, por todo el tiempo que estuve, la cantidad de partidos que jugué, he sido referente”.

“Cuando jugás y estás en lugares de mucha presión o exigencia, como un club importante o en tu Selección, el hecho de que las cosas no te afecten te hace poner un escudo y no tenés una relación fluida con la gente. Hoy en día soy otra persona, estoy más relajado, volví a ser el que era antes. Es un proceso de autoprotección para que las cosas no te afecten demasiado”.

“¿Las críticas? Lo que molesta es descalificación... Llamar club de amigos a tipos que se llevaban bien entre sí, qué mejor que haya buen ambiente. Lucir la camiseta de la Selección es el sueño más grande que uno puede concretar”.

“Con Messi siempre nos hicimos cargo de la situación y nos criticaron mucho por eso”.

Su jugada emblema en la Selección

“La barrida a Robben en las semifinales del Mundial 2014 resume mi carrera. El no rendirse”.

La frase de Maradona que representó un peso

“El ‘Mascherano + 10’ de Diego cuando asumió en la Selección fue algo que no supe manejar. Era muy chico”.

El fracaso en el Mundial de 2018, que marcó su retiro de la Selección

“En Rusia venia todo mal parado y no pudimos acomodarlo”.

Sus “tocs” o “rutinas de seguridad”

“Tenía mis mañas antes de jugar; para mí no son cábalas, las llamo mecanismos de seguridad. Hacer ciertas rutinas, uno sabe que no van a cambiar nada, pero a uno lo hacen sentir seguro. Sobre todo en el día a día. Yo duermo sin almohada, me tengo que dormir en una misma posición, mirando siempre para el mismo lado. Tengo algunos tocs, irme de mi casa y volver para ver si está cerrada la puerta. Cuando vuelo en avión necesito siempre mirar para el mismo lugar de la ventanilla, locuras ”.

Los "tocs" de Mascherano en su vida diaria

Las gestiones desconocidas en los diferentes mercados de pases en su carrera

“Estuve prácticamente fichado por Inter de Miami, pero decidí volver a Argentina. Y Maxi Rodríguez quiso que yo fuera a Newell’s, pero ya le había dado la palabra a Estudiantes”.

“En 2004, después de los Juegos Olímpicos, me llamaron de Real Madrid”.

Perlitas de su exitoso paso por el Barcelona

“Lo primero que me dijo Guardiola cuando llegué a Barcelona fue: ‘¿Sabes que venís acá a ser suplente, no?’. Fue el mejor DT de mi carrera. Le dije que iba a Barcelona a aprender”.

“Messi ayudó a que me fichara Barcelona. Pep no quería saber nada”

“De los que vi yo, Messi es el mejor, el más completo. Deseo que termine su carrera de élite en Barcelona”.

El mejor Mascherano

“Cuando llegamos con Tevez a West Ham no nos conocían. Veníamos de jugar el Mundial y el técnico Alan Pardew nos preguntó de qué jugábamos”.

“El mejor Mascherano fue el de Liverpool. Su gente fue la que más cariño me demostró”

