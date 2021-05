El Kun Agüero abandona sus transmisiones en Twitch: las razones detrás de la decisión

El Kun Agüero cuenta por qué deja Twitch





El delantero de los Ciudadanos buscará que el club británico obtenga la Orejona por primera vez en su historia, pero antes de partir hacia el país lusitano, se conectó en Twitch para dejar un mensaje en el que se lo notó molesto por las posibles críticas que podría recibir en el combinado albiceleste.

“Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben… prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos”, dijo el Kun en su monólogo. Y continuó: “Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, nos van a sacudir. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es Qué grande el Kun, increíble lo que hizo. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué”.

En sus argumentos, el ex Independiente y Atlético Madrid continuó su discurso con la misma tendencia negativa hacia sus posibles detractores: “Si va mal, dicen que estoy todo el tiempo sentado, que no entreno, que hago streaming. ¿Qué tiene que ver el stream? Como si estuviera andando en moto y me estuviese por matar. Si fuese así, OK, diría que soy un irresponsable. Pero estoy haciendo stream, ¿tiene algo de malo? Por más que no escuche lo que digan, te llega por algún amigo o la familia e inconscientemente te llega. Y yo no les quiero dar argumentos”, concluyó.

En las últimas horas, Ángel Di María y Leandro Paredes, ambos futbolistas de París Saint Germain, llegaron al país desde Francia y se sumaron de inmediato a la concentración del seleccionado argentino en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

Ambos futbolistas se unieron a Lautaro Martínez, Lucas Alario, Nicolás Domínguez, Exequiel Palacios y Nicolás González, quienes ya se encuentran trabajando en los entrenamientos preparatorios para los próximos compromisos internacionales.

Argentina se prepara para recibir el jueves 3 a Chile en Santiago del Estero, por la fecha 7, y luego enfrentará a Colombia, el martes 8, en un cruce programado en principio en la ciudad de Barranquilla, pero que será modificado debido al conflicto social que atraviesa el país cafetero.

Cabe recordar que el complejo de la AFA en Ezeiza se convirtió en una “ciudad”. Allí convivirán casi 100 personas, si la selección argentina tiene éxito deportivo, hasta el 10 de julio, día de la final de la Copa América. Con el país atravesando la segunda ola de la pandemia de coronavirus, el combinado nacional extremó los cuidados para evitar un brote en plena competencia: el miércoles comenzarán a llegar los jugadores de cara a la doble fecha de Eliminatorias (la Albiceleste se medirá ante Chile y Colombia) y al certamen continental. En consecuencia, para minimizar riesgo de contagio en protagonistas, staff técnico y empleados, la Asociación del Fútbol Argentino montó una impactante estructura siguiendo recomendaciones y protocolos, que incluye 17 motorhomes, departamentos montados en “cubos” y carpas para los espacios comunes.

Desde el miércoles pasado, ya hay más de 50 personas habitando la burbuja: son integrantes del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, auxiliares, empleados del predio vinculados a limpieza, mantenimiento, cocina, etcétera. Todos ostentan dos test negativos, y este lunes atravesarán un tercer PCR; de confirmar el resultado negativo, podrán recibir a los futbolistas sin temor a contagiar.

