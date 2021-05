Pergolini criticó el nivel de Boca antes del clásico con River y apuntó contra Riquelme: “Es un tipo complejo”

Mario Pergolini habló en la previa del clásico con River y se refirió a su relación con Riquelme (Adrián Escandar)

El pasado 31 de marzo, Mario Pergolini provocó un cimbronazo en el mundo Boca. El por entonces vicepresidente del club presentó su renuncia indeclinable al cargo enfrentado con el Consejo de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme luego de que se hiciera pública la creación de una cuenta de Instagram paralela a las oficiales de la institución en la que se iba a difundir novedades desde el predio que el Xeneize tiene en Ezeiza.

A menos de 48 horas del clásico que protagonizará el equipo de Miguel Ángel Russo ante el River de Marcelo Gallardo por los cuartos de final de la Copa de la Liga, Pergolini se refirió a cómo espera el duelo ante los Millonarios que se jugará el domingo en la Bombonera. “Tranquilo, creo que estamos viendo un mal fútbol. Creo que los dos estamos llegando bastantes parecidos. River, en un punto, no está consiguiendo ese recambio. Y nosotros, con ese juego medio raro, a veces un poco aburrido y poco efectivo, pero no diría que lo veo mal”, analizó el conductor y empresario en diálogo con el programa Doman 910 que se emite por radio La Red.

Además de hablar de cómo llegan los equipos al trascendental duelo por el torneo local, el ex vicepresidente hizo una radiografía de Riquelme, el apuntado por el mundo Boca como el hombre que provocó que Pergolini se vaya de la institución que tiene sede en Brandsen 805.

“A mí me fue muy difícil llegar a un acuerdo, no estaba la confianza puesta en mí. Ellos decidieron que el camino era otro”, dijo el ex dirigente en relación a la situación que desencadenó su salida de Boca.

¿Cómo definió a Riquelme? “Es un tipo complejo, con la suma de ser el ídolo más grande del club”, dijo. “Creo que va a tener que pasar un tiempo, pero sí, somos de Boca. Es complejo. Es un club muy complejo”, agregó en relación a un futuro encuentro entre ambos.

Riquelme y Pergolini no tuvieron una buena relación laboral en Boca

Luego de explicar en pocas palabras cómo fue su relación con JR, Pergolini aprovechó la charla para explicar su visión sobre las formas de conducción que existe en el país. “Es difícil ser dirigente del fútbol argentino. Uno a veces cree que en lo que uno tuvo éxito, o en lo que le fue bien, esas experiencias son trasladables de un ámbito privado a uno público, o en este caso al fútbol. Pero es muy difícil”, confesó.

Acto seguido, comparó lo que vivió en su paso por el Xeneize con su viejo rol de conductor de la TV. “Es como tener un programa en los 90′ con 60 puntos de rating. Es muy difícil ejecutar sino sos el presidente”.

Por último, Pergolini no dejó pasar la oportunidad de analizar lo que sucedió con el pedido de licencia de parte de Marcelo Tinelli, que anunció que se alejará de San Lorenzo por tiempo indeterminado en el medio de los malos resultados del primer equipo que provocaron la salida anticipada de Diego Davobe como entrenador del Ciclón.

“Nos copiamos todo el tiempo”, fue lo primero que dijo Mario entre risas. “Venía amagando hace rato, ¿no?. A diferencia mía, es un tipo que le gustaba la gestión. Después de aquella elección de la AFA, es la segunda bala que le entra. Conociendo los medios, las redes sociales, irse en este momento es exponerse demasiado”.

“El fútbol, sobre todo en la Argentina, es presidencialista. Un presidente, es el que decide. Y que él se corra, es como raro, en un momento muy especial”, concluyó.

