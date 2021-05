Marcelo Tinelli, tras la licencia en San Lorenzo: “Se necesita estar presente para todos los cambios que se vayan a hacer”

Marcelo Tinelli aseguró que volverá a la presidencia cuando termine con su programa televisivo y confirmó que seguirá al frente de la Liga Profesional (Foto: NA)

Los malos resultados futbolísticos se acumularon en pocas semanas para San Lorenzo y el combo terminó con cambios drásticos dentro de la estructura del club. La noticia que revolucionó la escena política del Ciclón se dio durante la mañana del viernes con la decisión de Marcelo Tinelli de tomarse licencia en el cargo de presidente que ostenta desde diciembre del 2019.

Luego de comunicar su salida, el empresario, conductor y dirigente futbolístico le respondió algunas preguntas a Infobae sobre esta resolución de correrse del cargo principal: “Por supuesto que voy a seguir ligado al club en todos los momentos que pueda, también va a seguir gente muy ligada a mí.

Tengo un montón de cosas en las que trabajar también, no puedo estar en el día a día pero voy a estar presente para lo que puedan necesitar”.

En apenas semanas, el combinado de Boedo quedó eliminado de la Copa Argentina, la Libertadores, la Copa de la Liga y en las últimas horas también sumó una despedida en la Sudamericana. El camino negativo decantó en la renuncia del entrenador Diego Dabove, pero también fue un factor clave para la decisión de Tinelli.

“Los resultados no se han dado deportivamente y creo que hoy hay que estar en el día a día apuntalando mucho lo que es el fútbol profesional, que es casi el 90% del club. Con los malos resultados, se necesita estar presente para todos los cambios que se vayan a hacer. Hay que trabajar diariamente y yo no voy a poder hacerlo por mis obligaciones laborales, entonces me parece lógico que me tome una licencia y alguien lo pueda ejecutar”, reconoció ante este medio.

"Hay que trabajar diariamente y yo no voy a poder hacerlo por mis obligaciones laborales", afirmó Tinelli (Foto: NA)

Si bien en su comunicado no dio detalles sobre la extensión de su licencia, el hombre que fue elegido en diciembre del 2019 por casi el 80% de los socios, le puso un plazo a su movimiento político: “Yo quiero volver, por supuesto. Apenas termine el programa voy a estar volviendo. Pero hoy con el programa al aire, es imposible”.

Cabe destacar que en el comunicado que compartió en sus redes sociales hizo una mención especial al comienzo de su programa televisivo, ShowMatch, que regresará a las pantallas el próximo lunes. “Mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento”, dijo en ese texto.

Por lo pronto, las actividades dirigenciales quedarán comandadas por quien era hasta hoy su vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor, teniendo en cuenta que la actual Comisión Directiva tiene mandato vigente hasta diciembre del 2023. Frente a este nuevo escenario político del Ciclón, Tinelli aseguró que no está planificado adelantar los comicios: “De mi parte no. Creo que hay excelentes directivos de la Comisión que han trabajado todo este tiempo a mi lado y que puedan cumplir perfectamente mi rol en el día a día, que es lo que más necesita San Lorenzo”.

Si bien se correrá del rol político dentro de San Lorenzo, Tinelli confirmó ante Infobae que no delegará su puesto como presidente de la Liga Profesional, el ente que actualmente regula la máxima división del país. “En la Liga Profesional de Fútbol hay un equipo armado. En eso voy a continuar porque es un equipo que está totalmente armado: puedo y he delegado muchas funciones, por lo que mi trabajo en la tele no impide que yo pueda seguir en la Liga”, especificó.

Tinelli, que se había involucrado en la vida política de lleno en el 2012 como vicepresidente de Matías Lammens, comenzó su mandato como presidente en diciembre del 2019 luego de ganar los comicios con un 80% de los votos en una elección que tuvo la presencia de 15.000 socios.

Tras un año de escasa actividad por la pandemia, el reinicio de la acción no fue el mejor para San Lorenzo. Los conflictos en el vestuario que salieron a la luz y los malos resultados dentro del campo de juego fueron un combo que también explotó con una serie de amenazas tanto al empresario televisivo como a su familia. A mediados de abril decidió presentar una denuncia por este hecho ante la Fiscalía General de la Ciudad. Luego de unas semanas en las que se profundizó el andar negativo del equipo y las críticas hacia la gestión crecieron, Tinelli tomó la determinación de dar un paso al costado momentáneo.

Por lo pronto, el equipo –que quedó con el manager Leandro Romagnoli como DT interino– deberá completar su participación en la Copa Sudamericana con dos duelos de visitante ante 12 de octubre de Paraguay y Huachipato de Chile durante las próximas dos semanas.

