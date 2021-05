Ruggeri recordó lo que sintió cuando el Bambino Veira lo sacó de la cancha por la patada a Chilavert: “Lo quería matar, no pensé en nada”

Durante el análisis del cambio que Miguel Ángel Russo realizó en el último partido de Boca ante Santos en Brasil por la Copa Libertadores (sacó de la cancha al capitán Carlos Tevez para poner a Franco Soldano), Oscar Ruggeri aprovechó la ocasión para recordar un episodio personal muy recordado por la memoria futbolera: su cruce con José Luis Chilavert en un Vélez-San Lorenzo disputado en el estadio José Amalfitani en el año 96.

“Al capitán no lo podés sacar cuando va perdiendo. Si no, ¿por qué lo pusiste de capitán? ¿Porque tiene 50 años? Si querés sacar al capitán cuando vas ganando y faltan 5 ó 10 minutos, está bien. Si no, no sale el capitán, loco. Por lo que representa”, ofreció su argumento el Cabezón en el programa F90 de ESPN. Y ese comentario le dio el pie para revivir la disputa violenta con el arquero paraguayo del Fortín.

Luego de recordar que Héctor Veira lo sacó de la cancha pero que el capitán del Ciclón era Oscar Passet y no él, reconoció: “Hoy, sentadito acá con el aire helado, pienso que tuvo razón en lo que hizo. Ahí lo quería matar, no pensé en nada, ni en San Lorenzo, ni en mis compañeros. Pensé que estaba Chilavert ahí y yo solo de este lado. No pensé en nada, iba puteando, íbamos perdiendo y no me importaba nada”. Años después, el Bambino reveló que cuando reemplazó al defensor campeón del mundo en México 86 trató de calmarlo con un abrazo y sintió que se acercaba a una “bomba atómica”. “Sos grande, Oscarcito”, le dijo ya en el banco visitante el DT al futbolista, que le había recriminado: “¿Por qué me sacás, Bambino?”.

Centrado nuevamente en la actitud de Tevez y la sustitución de Russo, Ruggeri insistió: “El capitán no sale de la cancha y más este tipo. Vos le das la cinta a un tipo representativo. ¿Que jugó mal? Jugó como jugaron todos en el segundo tiempo”. Y se comparó: “Íbamos perdiendo y yo también me fui caminando de la cancha ese día”.

En el Mundo Boca fueron cuestionadas las variantes que realizó Russo frente al Peixe y también la caminata del Apache, cuando el tanteador le era desfavorable al Xeneize y necesitaba apurarse para al menos rescatar un empate de forma agónica. Ahora el estratega azul y oro deberá evaluar a su plantel para afrontar el Superclásico del domingo por los cuartos de final de la Copa de la Liga y el choque trascendental del próximo jueves 20/5 ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores (ambos serán en la Bombonera).

