Oscar Ruggeri cuestionó a Roberto Baradel y pidió por las clases presenciales

En el cruce entre los programas ESPN F12 que conduce Mariano Closs, y ESPN F90, a cargo de Sebastián Vignolo, se armó un debate espontáneo sobre la conveniencia o no de suprimir las clases presenciales en plena segunda ola de coronavirus en Argentina. Como cada vez que suele a referirse a cuestiones de la agenda política, Oscar Ruggeri causó revuelo en las redes sociales al contar una anécdota familiar y pedir expresamente por la presencialidad en las escuelas, con una crítica hacia Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA.

“Vino Milo, mi nieto, y me dice ‘Lala, quiero ir a la escuela’... Y no tengo respuesta para darle. Ojalá que los que están escuchando tengan una respuesta para que yo le dé a mi nieto”, subrayó el ex defensor de la selección argentina. Fue ahí que apuntó contra el dirigente sindical, que hace 72 contó que su pequeña hija le pidió volver al colegio. “Tengo 4 hijos, la que cumplió 8 años ahora tiene suspendida la presencialidad en La Plata. Y por supuesto que quiere (volver al aula), para encontrarse con los chicos, sin ninguna duda. La virtualidad no reemplaza de ninguna manera a la presencialidad, a la socialización de los chicos ni a la relación de los docentes con los estudiantes”, declaró Baradel; revelación que tomó el ex zaguero para criticarlo.

“Baradel, vamos Baradel, que tu nena te dijo que quiere ir a la escuela. Muy bien la nena enseñándole al papá. Yo quiero que mi nieto vaya a la escuela y no sé qué decirle. Vamos, pónganse de acuerdo”, disparó. Fue ahí que se encontró con una mirada opuesta de parte del también ex futbolista Mariano Juan. “Por cuestiones sanitarias no va, no porque no se ponen de acuerdo”, refutó el ex River y Huracán.

“Explicale al nene qué cosa es sanitario. Explicale. De un lado hay una razón y del otro, otra. ¿Quién tiene razón? ¿No te parece que se tienen que encerrar en una habitación y sacar una decisión que sea buena para todos?”, insistió el Cabezón, campeón del mundo en México 1986.

“Por ahí la decisión es que no vaya nadie al colegio, es lo mismo si se decide que no se vaya por una cuestión sanitaria”, volvió a cruzarlo Juan. “No estoy de acuerdo, no Mariano. No es así”, concluyó el ex técnico de San Lorenzo e Independiente, en un esgrima verbal que se transformó en tendencia.

Las palabras de Ruggeri cuando sale del análisis futbolístico y aborda temas del día a día político suelen convertirse en virales. Por ejemplo, en septiembre de 2020 explotó por la magra jubilación que perciben los jubilados, a partir del ejemplo de su madre. ““Trabajaba juntando maíz de chiquita, le ponían las bolsas enganchadas. Después ordeñaba, hacían manteca, vendían... Laburó toda la vida, ¿cuánto cobra hoy de jubilación? 18.000 pesos. ¡Dios! 70 años trabajando. 18.000 pesos un jubilado, ¡déjense de joder! El otro sale en la televisión pezoneando gana tres gambas (300.000 pesos). Éstas son las broncas que me dan de que nuestros padres y abuelos no sean felices. Me pone muy mal”, expresó enojado, en alusión al caso del ex diputado Juan Emilio Ameri, quien fue descubierto en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual.

Y el 7 de abril se embaló con un editorial en pleno auge de la vacunación VIP. “Cuando pase todo esto, si el Presidente hace todo bien, me pongo de pie y lo aplaudo para que siga; pero si hace todo mal, tendrá que irse. No se dan una idea de la felicidad que significa para nuestros abuelos la vacuna. No tiene que quedar un viejo sin vacunarse. Vergüenza tienen que dar los pibes de 20 años que están vacunados. Es de locos. Tal vez por esa vacuna que se puso un chico de 18 o 20 años se hubiera salvado la vida de un jubilado. Las señales tienen que venir de arriba. Nosotros vamos a apoyar, pero tiren señales, muevan el culo que cobran por eso”, dijo entonces.

