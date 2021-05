Ruggeri sorprendió en vivo a Sebastián Domínguez: un equipo de Primera lo busca como DT

Ruggeri sorprendió a Seba Domínguez: un equipo lo busca como DT

La vorágine del fútbol argentino y necesidad de resultados suele terminar con las salidas de los entrenadores. Hay un equipo de Primera división que acaba de quedarse sin DT y allí suena el nombre de Sebastián Domínguez, según lo reveló hoy Oscar Ruggeri, ambos compañeros en el panel del programa ESPN F90.

En el inicio de la emisión y cuando su conductor, Sebastián Vignolo, lo presentó a Domínguez, que hizo su participación de forma virtual, el Cabezón Ruggeri disparó: “Hoy sonó para ‘coso’, este (por Domínguez), un equipo de Primera, me dijeron ¿Para Platense, no? Me dijeron... ¿Quién fue? Los productores (del programa) me dijeron”.

De inmediato el campeón mundial con la Argentina en México 1986 le preguntó a Seba “¿Estás preparado pichón?”. Domínguez respondió “creo que sí, no sé. Si te digo que ‘sí' me decís cualquier cosa…”.

Ante el murmullo por su contestación, Vignolo le pidió a Ruggeri: “No, no, no, tenés que hablar con él”. “Te están escuchando los dirigentes… Aparte puede hablar porque Platense hoy no tiene entrenador”, le indicó el Cabezón.

En el tema se sumó Diego Fucks, quien sobre posibles nombres para suceder a Juan Manuel Llop, informó que “se habló de Pusineri (Lucas) y de Madelón (Leonardo)”. “Y ternado, Domínguez”, agregó Ruggeri. “¿Estoy ahí en la terna? Bueno, bienvenido”, expresó un sorprendido Domínguez.

(@sebadominguez6)

Domínguez, de 40 años, se retiró en 2017 en Newell’s, la misma entidad con la que debutó en Primera y fue campeón en el Torneo Apertura 2004. También jugó en el Corinthians de Brasil, América de México, Estudiantes de La Plata, Vélez (ganó el Clausura 2009) y la selección argentina. Luego de colgar los botines se dedicó a ser panelista y comentarista donde afirma sentirse en su “hábitat y que no tiene que disimular nada”. Todavía no hizo su estreno como DT.

Platense, por su parte, luego de 22 años volvió a la máxima categoría y debutó en la actual Copa de la Liga Profesional bajo la dirección técnica del Chocho Llop. Pero el rendimiento colectivo y los resultados no llegaron en las trece fechas de la zona campeonato.

El equipo de Vicente López terminó undécimo en su grupo sobre trece equipos y se ubicó delante de Arsenal y Aldosivi. Perdió siete partidos, empató cuatro y ganó dos, el único de local en la goleada 4-1 ante Rosario Central. En su participación marcó 12 tantos y le marcaron 19. Sumó un total de 14 puntos.

No obstante ello Llop, en una decisión conjunta con el Consejo de Fútbol del club, anunció su salida el viernes pasado previo a iniciarse la última fecha de la fase regular. Al no haber descensos en la presente competición, los dirigentes del Calamar pueden rearmar lo que viene y para eso están en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico.

En ese camino, en medio de la danza de nombres apareció el nombre de Domínguez como candidato, según lo que reveló Ruggeri.

SEGUIR LEYENDO