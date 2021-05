Alejandro Fantino le pasó el mando a Toti Pasman en el regreso del Show del Fútbol: los 10 mandamientos que deben cumplir los integrantes del programa

El traspaso de mando de Fantino a Toti Pasman en SDF

“Si este programa es un éxito, es por él”, dijo Toti Pasman, y dio paso al ingreso de Alejandro Fantino. Fue así como el histórico conductor del Show del Fútbol apareció en el piso y se hizo presente para ser dar inicio a la nueva temporada del ciclo, luego de casi seis años de ausencia. El antiguo mandamás del envío fue el protagonista de una divertida ceremonia en la que pasó su mando y también dio a conocer una suerte de mandamientos que deben cumplir los integrantes del panel.

Fantino apareció en escena con un casco de caballero y una espada. “Esta es una orden de caballería”, afirmó ante el cálido recibimiento de Pasman, quien se hará cargo de la conducción en esta versión 2021 del reconocido programa que saldrá todos los domingos por la noche por la pantalla de América.

“Los caballeros están sentados en forma circular porque todos son iguales”, continuó el santafesino. En ese mismo sentido aseguró que los panelistas “no tienen que tenerle miedo a nada: es lo mismo el pulga Rodríguez que el pulga Messi”. Luego dio paso a la lectura del denominado “Decálogo de los caballeros de la orden del Show del Fútbol”.

“Todo caballero de la orden del Show del Fútbol se siente hermanado con quien está sentado a sus costados”, fue el primer mandamiento leído por Fantino. Luego, estableció que todo panelista “respeta si se lo respeta, ataca si se lo ataca y no conoce el miedo a la hora de embestir”. “Todo dirigente del fútbol o protagonista que no sea parte de la hermandad podrá ser tomado como posible rival”, siguió, y no descartó en entablar cruces con colegas de otros envíos, como Sebastián Pollo Vignolo o Diego Díaz.

El decálogo continuó con algunas curiosas normas como “En caso de alguna disputa interna del plantel o pelea de vestuario, la misma será puesta en escena con muñecos que deben ser de etapas medievales o guerreros esteparios” o “(Ricardo) Caruso Lombardi será llamado el Gengis Kan de la dirección técnica”, en alusión al gran conquistador mongol.

Toti Pasman recibió el legado de Alejandro Fantino

“Cuando dos hermanos o caballeros se trencen en una discusión que va subiendo de tono, en determinado deberán seguirla faltándose el respeto. Terminado el acto y el programa, deberán darse la mano, chocar el puño o darse un abrazo e irse a comer juntos y brindar con vino agrio en un cuerno vikingo”, estableció, dejando en claro que el programa seguirá teniendo su recordado tono de debates y peleas entre panelistas.

La siguiente pauta fue: “Otros programas y otros soldados de otros ejércitos son también nuestros enemigos. No tenemos miramientos en contestar ni salir al ataque ante cualquier crítica que provenga de otros ejércitos”

Finalmente, Fantino tomó su espada y le pidió a Pasman que se ponga de rodillas. Hizo una ceremonia en la que coronó al periodista como “nuevo rey”. “Prometo defenderlo con mi corazón, con mi honor y con mi vida. Este legado es una de las cosas más importantes de mi vida”, respondió el conductor que recibió el aval de su antecesor en el cargo. Todo termino entre risas.

El Show del Fútbol regresó a América TV con el mismo espíritu y una mesa renovada. En una coproducción entre La Red, Jotax Producciones y América, el ciclo que primero fue conducido por Alejandro Fantino y luego por Gustavo López (hasta fines de 2015), hoy ligados a la señal ESPN, tuvo nuevo nuevo capitán: Juan Carlos Toti Pasman, quien fuera mano derecha de Fantino en el antiguo SDF. En el panel están Walter Nelson, Marcelo Palacios, Hugo Balassone y Fabio Pipi Novello (todos vinculados a Radio La Red), junto a Ricardo Caruso Lombardi.