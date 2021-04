Se confirmó el regreso del Show del Fútbol a la TV a seis años de su última emisión

El Show del Fútbol vuelve a la televisión

El recordado programa con el que se cerraba cada fecha del fútbol argentino los domingos por la noche vuelve al ruedo: El Show del Fútbol regresa a América TV con el mismo espíritu y una mesa renovada. En una coproducción entre La Red, Jotax Producciones y América, el ciclo que primero fue conducido por Alejandro Fantino y luego por Gustavo López (hasta fines de 2015), hoy ligados a la señal ESPN, tendrá nuevo capitán de mesa.

Juan Carlos Toti Pasman, quien fuera mano derecha de Fantino en el antiguo SDF, fue el elegido para llevar adelante el show que promete levantar la temperatura de la pantalla una vez finalizada la acción en las canchas de Argentina y el mundo. En los próximos días se llevará a cabo un programa piloto del que participarían los panelistas Walter Nelson, Marcelo Palacios, Hugo Balassone y Fabio Pipi Novello (todos vinculados a Radio La Red). Además, no descartan que Ricardo Caruso Lombardi se sume al staff y también están cerrando los últimos detalles para sumar a una periodista, aunque por ahora no se conoció el nombre de la elegida.

Prometen contar con ex jugadores y ex árbitros como invitados para analizar las polémicas de cada fecha e informes picantes para debatir lo que sucede en el día a día de los clubes más importantes del país. El estreno sería el domingo 9 de mayo al término del programa Debo Decirte, conducido por Luis Novaresio (el horario a posible es de 23 a 1, aunque todavía no está confirmado).

Toti Pasman, el elegido para conducir El Show del Fútbol en América TV (Thomas Khazki)

Vale mencionar que para tomar las riendas de este proyecto, Pasman abandonó el programa Pasión por el Fútbol que tiene como conductor a Sebastián Pollo Vignolo en El Trece. De hecho ahora serán competencia ya que este envío arranca a las 23:45. Toti, además, seguirá Fútbol 910, programa radial en La Red, de lunes a viernes desde las 21 hasta las 00, y con De Fútbol se habla Así, que también se emite diariamente en la semana por DirecTV.

“Vuelve un programa que marcó un antes y un después en la televisión”, le anunció y confirmó la noticia a Infobae Pasman, ilusionado y motivado con la posibilidad.

La noticia del retorno de SDF se dio justo después de que Fantino anunciara la baja del programa ESPN FC, que se emitía los lunes por la noche y contaba con la compañía de Mariano Closs, Oscar Ruggeri, Diego Latorre y Miguel Simón. “El FC se discontinúa. Es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario. La lógica es que mide y gusta. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”, fue el anuncio de Fanta, que argumentó que el canal se vio obligado a trabajar con equipos de trabajo en burbujas para evitar la propagación interna del coronavirus. El conductor seguirá desde la próxima semana con ESPN Show de lunes a viernes por las noches de ESPN, señal en el que también tiene sus programas Gustavo López, el otro ex SDF, con F360 y F10.

Luego de seis años de parate (se había emitido desde mediados de 2009 hasta fines de 2015), El Show del Fútbol vuelve a la pantalla de América.

