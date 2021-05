El padre de Guardiola contó detalles de la relación de Pep con Messi y aseguró: “A mi hijo le gustaría tenerlo en el Manchester City”

Josep Guardiola volvió a hacer historia al llevar al Manchester City a su primera final de la Champions League luego de eliminar al PSG. Su padre, Valentí Guardiola se mostró orgulloso de la carrera como futbolista de su hijo y sobre todo de los éxitos como entrenador. En este sentido, afirmó que no sabe qué pasó con su hijo que le ha gustado tanto el fútbol, ya que él no fue quien no se lo inculcó. También contó el día que lo conoció a Lionel Messi cuando era muy chico y reveló que a Pep no le desagradaría tenerlo otra vez entre sus dirigidos.

Sobre esa posibilidad, en una entrevista con el programa radial Súper Deportivo (FM 97.9), el papá de Guardiola sostuvo que “la verdad que no lo sé. Messi es un número aparte. Yo pienso que no hay ningún club en el mundo que no lo quisiera. Yo he visto a Messi jugar con 12 ó 13 años por primera vez en el mini estadio y ya quedé maravillado como jugaba en el Barcelona “B”. Es un fuera de serie. Hay pocos como Messi. Yo creo que a Pep, no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City”.

Valentí Guardiola junto a su padre Valentí (Photo by Shaun Botterill/Getty Images).

De hecho el equipo inglés sonó como uno de los interesados en contratar al rosarino cuando este mandó el burofax al Barcelona a mediados con el objetivo de adelantar la finalización del contrato que termina el próximo 30 de junio. No obstante, hay gestiones para poder renovar el vínculo por dos años entre los dirigentes del club catalán encabezadas por su presidente, Joan Laporta, y el padre de Leo, Jorge Messi.

Sobre si Messi y Pep se juntarán otra vez en algún equipo, Valentí respondió: “Yo solo deseo que mi hijo siga como ahora lo que está haciendo y que lo está haciendo muy bien. Será cosa de él si puede encontrarse nuevamente con Messi. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer o lo que me gustaría que pueda suceder”.

Respecto de la relación entre Pep y La Pulga, sostuvo: “Mi hijo a Messi siempre lo ha tenido lo más arriba posible, pero hoy está en el Barcelona y Josep lleva en el corazón al Barça, y nunca quisiera hacerle daño al Barcelona”.

Pep Guardiola y Leo Messi ganaron todo con el Barcelona (REUTERS/Albert Gea).

Valentí reveló que desde chico el juguete preferido de Pep fue la pelota. “La verdad que con Pep hemos tenido muy pocas charlas de fútbol. Lo que pasa que desde muy pequeño siempre llevó una pelota de fútbol en sus pies. Fue su único juguete. Si a Pep lo queríamos ver feliz, había que darle una. Por eso, para la fiesta de reyes todos los años le traían una pelota de fútbol. Siempre llevó al fútbol en la sangre y hasta el día de hoy no sé porque fue así”.

Sin embargo, no sabe por qué nació en su hijo el amor por el fútbol. “Yo nunca toqué una pelota de fútbol en mi vida. Nada de nada, porque yo trabajaba 10 horas por día para aprender de albañil. Cansado, apenas llegaba a casa solo me quedaba ir a dormir. Por eso, la verdad no sé que ha pasado con mi hijo que le ha gustado tanto el fútbol”.

Otras frases de Valentí Guardiola:

Su mayor alegría juntos. “El momento mas grande que viví con él fue la primera Champions League que el participó como jugador en Wembley (1991/1992). Para mí fue el título que mas feliz me hizo al lado de él, porque yo estuve en el campo y fue una alegría muy grande. El jugó esa final con 19/20 años”.

Sufrimiento. “Muchas veces sucede que cuando el equipo de mi hijo juega esos partidos definitorios, a veces tengo que salir afuera para dejar de verlo o retirarme, porque ya tengo una edad que mi corazón no le conviene pasar por esos sufrimientos porque ya tiene sus trotes”.

Selección española. “No quiero que (Pep) dirija la Selección Española, pienso que no. Ahora, de volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos eso no lo descartó, pero la Selección de España lo dudo”.

