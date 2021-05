Lautaro Martínez reconoció que estuvo cerca de ir al Barcelona y dio detalles de sus charlas con Messi

Lautaro Martínez bordó su primera estrella como profesional con el Inter de Milán, que cortó en la Serie A una hegemonía de 9 años consecutivos de la Juventus. En boca de varios clubes importanes durante cada mercado, el delantero bahiense confirmó que el que más cerca estuvo de contratarlo fue el Barcelona: admitió que habló del tema con Lionel Messi y contó por qué no se efectuó el traspaso.

En diálogo con ESPN, el ex Racing reveló: “Estuve cerca del Barcelona. Fueron cosas muy importantes para mí pero al final el Barcelona tenía problemas económicos, ahí fue donde tomé la decisión de quedarme en Inter y afrontar este año para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título. Estuvo realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar”. Sobre su contacto directo con Messi, detalló: “Hemos hablado con Leo cuando estábamos en la Eliminatoria porque era una linda oportunidad para mí. Todos lo conocen, es muy tranquilo, no se metía tampoco, me preguntaba por la situación y no mucho más”.

Anteriormente, cuando todavía militaba en Racing, el Real Madrid fue el que había posado sus ojos en él. “Me vinieron a buscar cuando estaba en inferiores y yo dije que no porque primero quería tener no nombre en el club. Después sentí que era el momento justo para dar el salto a Europa. En su momento estaba Santiago Solari en el Real Madrid B y yo no estaba preparado para irme de Racing y más lejos todavía de Bahía Blanca. La segunda vez me ofrecieron firmar un contrato pero preferí seguir en Racing y Argentina”.

Lautaro estuvo cerca de ser transferido al Barcelona de Messi, según confesó (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Hoy disfruta de su presente como una de las figuras del campeón italiano pero no olvida sus orígenes académicos: “Ojalá un día vuelva a Racing, a mi mujer se lo digo siempre, es mi sueño. Dependerá de muchas cosas, recién me acabo de ir y no puedo prometer cuándo ni en qué momento, pero en mi cabeza el sueño está. Racing era mi segunda casa, ahí me terminaron de criar. Estoy muy agradecido a la gente de la pensión. Ahí me daban de comer, iba a la escuela. Ellos también crearon lo que soy yo hoy”.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE LAUTARO MARTÍNEZ

· “Este título me llena de emoción, desde chico sueño con esto. Me fui de casa con 15 ó 16 años y acá estoy. Cuando llegué no jugaba y me entrené para hacerlo. En Racing tenía cinco delanteros por delante y me querían dar a préstamo pero yo quise seguir ahí. Es la mentalidad, el trabajo y el sacrificio diario”

· “Hoy compito con Cristiano Ronaldo y otros jugadores, estoy con (Javier) Zanetti todos los días, soy compañero de Messi en la Selección... Son muchas cosas”

· “Miro todos los partidos de Racing, mi señora me quiere matar porque le pongo el Ipad en la cara. El club está bien, ordenado. El hincha del Inter se parece al de Racing, acá se vive de una forma parecida a Argentina el fútbol”

· “Yo nací dentro de un vestuario, lo seguía a mi papá que era defensor y arranqué en esa posición porque era rápido y me gustaba tirarme al piso. Hasta que un técnico me empezó a subir y terminé allá arriba”

· “Que digan que puedo ser el nuevo Batistuta me da alegría más allá de que las comparaciones no me gustan y no las tomo. Ojalá algún día pueda ser lo que fue él o un poco más”

· “Sacando la liga italiana, miro mucho la española y el fútbol argentino. Me gusta mucho cómo juega River, sin dudas es el mejor”

· “Lukaku es muy bueno y me ha ayudado muchísimo a mí como yo a él. Nos llevamos muy dentro del campo y estoy feliz de tenerlo al lado porque también es buena persona”

· “Miraba mucho a Diego (Milito) cuando vino a Racing. No era rápido pero tenía controles orientados muy buenos con los que eliminaba al defensor. Eso lo trabajé y aprendí de él. Lamento que no esté en el club hoy. Si no es el máximo ídolo de Racing, está entre los tres. Me habla seguido, sobre todo cuando las cosas no salen”

· “Me tocó irme y Racing salió campeón, me quedó esa espina. Milito salió campeón antes de irse y cuando volvió, así que tendré que volver y ganar dos títulos para igualarlo”

