La broma pesada de Edwin Cardona a Mauro Zárate por su peculiar archivo de fotos en las redes sociales

Cardona y Zárate, y una humorada con destino al corazón del vestuario xeneize

Boca atraviesa una buena racha y eso se traduce en el humor de vestuario. Incluso en futbolistas que pasan por un momento de incertidumbre, como Edwin Cardona. El enlace colombiano, uno de los preferidos de Juan Román Riquelme (vicepresidente y titular del Consejo de Fútbol) se contagió de COVID-19 y, una vez recuperado, los estudios médicos arrojaron que padece una miocarditis leve como consecuencia de la enfermedad, y deberá pasar 14 días sin entrenarse hasta repetir los estudios. Sin embargo, no cortó lazos con el vestuario y hasta se animó a burlarse de Mauro Zárate con una historia en su cuenta de Instagram que lo transformó en tendencia en las redes sociales.

En el umbral de una nueva presentación del Xeneize por la Copa Libertadores (mañana, desde las 21.30, ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil, por el Grupo C de la Copa Libertadores), Cardona lanzó la humorada mientras el grueso de sus compañeros (23) se encuentra a la espera del tercer cotejo en la competencia, después de haber cosechado sendos triunfos ante The Strongest y Santos. Ni Edwin ni Zárate viajaron (el ex Vélez se halla reponiéndose de una lesión grado 1 del gemelo interno de la pierna izquierda), pero el dardo salió disparado, de todos modos, vía virtual.

El colombiano publicó una story con un book de las fotos que Mauro supo publicar en sus redes a lo largo de su carrera. Se trata de selfies e imágenes contra el espejo del delantero en ropa interior, con poses provocativas. “Si yo lo vi, ustedes también”, escribió. Y, al pie de su collage de archivo, concluyó: “Buena @oficialmaurozarate” y le anexó emojis de besos.

La particular publicación de Cardona

La sensación que quedó es que el mensaje fue público, pero resultó direccionado al vestuario, donde tal vez Zárate ya haya pasado por alguna broma por su archivo fotográfico. Habla también de la intimidad del grupo: burlas de este tipo son moneda corriente en la convivencia y condimentan la fortaleza de los planteles.

Por el parate, a la espera de ser autorizado a volver a las prácticas, Cardona se perdió el partido ante Lanús, no estará ante Barcelona, y al menos será baja frente a Patronato, por la Copa de la Liga, y Santos en Brasil.

El futuro de Zárate, en tanto, entró en horas decisivas. Mauro es uno de los 10 jugadores que deben definir si continuarán o no en Boca antes del 30 de junio. Todavía no se habló de su posible renovación. El entrenador le hizo varios guiños en este semestre (disputó 9 partidos y anotó 3 goles) pero la citada lesión muscular en el partido contra Atlético Tucumán frenó su levantada y continuidad.

