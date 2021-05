El día después del ataque de furia de Pablo Pérez: así quedó el drone que interrumpió el clásico rosarino

así quedó el drone del clásico rosarino tras la patada de Pablo Pérez

El domingo por la noche Rosario Central y Newell’s protagonizaron un clásico apasionante que terminó con victoria de los rosarinos por 3-0 en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, la acción que más llamó la atención de este partido y la que seguro quedará en la memoria de los fanáticos fue la de la destrucción de un drone en pleno campo de juego por parte de Pablo Pérez.

La imagen del mediocampista de Newell’s destrozando el dispositivo de una patada y luego con un pelotazo se pudo ver cuando el encuentro recién se había iniciado. Se había jugado tan solo un minuto cuando el dispositivo aéreo irrumpió en el estadio para sobrevolar el césped con una bandera que llevaba un mensaje de burla de parte de los hinchas del Canalla hacia los leprosos.

Una vez que Lucas Gamba pudo derribar el costoso drone y que Pablo Pérez le dio la estocada final, el duelo continuó y poco se supo sobre qué pasó con el aparato. El misterio se sostuvo hasta que las cámaras del programa Paso a Paso de TyC Sports lo encontraron a la salida del Gigante de Arroyito, en manos de agentes policiales a cargo del operativo del partido.

“Prende, si lo conectan tiene una caja negra”, explicó la persona que recuperó el drone ante la consulta del periodista sobre el estado del mismo. Luego, mostró las consecuencias que provocó la patada del mediocampista de Newell’s: “Acá esta la marca, lo pisó de arriba y lo que provocó es que se doble todo. Lo rompió y le desprendió la cámara”.

“Acá están los tapones de Pablo Pérez, esto no sirve más”, agregó entre risas. Y, a la hora de evaluar desde dónde puso haber sido volado el dispositivo, señaló: “(El dueño) no puede perderlo de vista. No puede tener algo en el medio porque hubiera perdido señal. Es próximo seguro porque voló poquito, le queda un montón de batería”.

“Pecho frío, hijo mío, de palomita nos abandonaste, Pirulazo, Nobiniste, de taquito”, rezaba la bandera que colgaba del drone y que también fue recuperada por las autoridades. El aparato, además, tenía un sticker de Edgargo Patón Bauza junto a la Copa Argentina conseguida en el 2018. (certamen en el que el Canalla eliminó a su clásico rival en los cuartos de final).

El drone y la bandera que colgaba de él (TYC)

Cabe destacar que la acción del mediocampista de la Lepra, que generó una ola de burlas y memes en las redes sociales, podría haber ameritado una sanción de parte del árbitro. Echenique podría haberle mostrado tarjeta amarilla a Pérez por “actitud antideportiva”, según dicta el reglamento. Sin embargo, no lo hizo en ese momento: lo amonestó más tarde por una dura falta sobre Marco Ruben.

En lo estrictamente futbolístico, Rosario Central se impuso con autoridad por 3-0 ante Newell’s y así llega a la última fecha de la primera etapa de la Copa de la Liga con chances de meterse en los cuartos de final.