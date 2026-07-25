En una fecha clave, el PJ exhibirá su interna y por ahora no habrá foto entre Kicillof y Máximo Kirchner

Este 26 de julio no habrá un acto unificado para homenajear a Evita. (Foto: archivo)

Cuando este domingo 26 de julio se cumplan 74 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, el peronismo realizará diversas actividades para recordar a la líder del justicialismo. Será en un contexto donde el peronismo no gobierna a nivel nacional y transita sus días —desde la derrota electoral del 2023— subsumido en una discusión interna que no logra encauzar y cuya centralidad pasa por la dinámica en la provincia de Buenos Aires. Por ello, los intentos realizados para utilizar esta fecha como escenario de aproximación, por el momento, no dieron mayores resultados.

Habrá distintas actividades en la provincia y, por el momento, las principales figuras se distribuirán según su pertenencia sectorial. El PJ bonaerense, que preside el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no hará una actividad formal y unificada. La secretaría de la Mujer del partido estará a cargo del acto que es impulsado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Será una misa por Eva Perón, para luego hacer la tradicional marcha de antorchas por las calles del distrito. Diez cuadras de procesión para finalizar con un acto central. A la actividad fueron invitados distintos dirigentes, entre ellos Kicillof y Máximo Kirchner. Incluso llegó a especularse que la actividad podría haber funcionado como escenario de distensión entre las partes. Sin embargo, hasta el viernes por la tarde-noche la foto estaba difícil de componer, aunque sí habrá presencia de dirigentes de los distintos sectores del peronismo.

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Mariel Fernández junto a Máximo Kirchner en Moreno

La última vez que hubo un acercamiento público entre el referente de La Cámpora y el mandatario bonaerense fue para organizar el velorio del Indio Solari, que se llevó adelante el pasado 7 de junio en Villa Domínico, Avellaneda.

Según supo este medio, el domingo Kicillof solo irá a la actividad que organizó el intendente de La Plata, Julio Alak. El jefe comunal, que también es presidente del PJ platense, llevará adelante un acto en horas del mediodía en la Plaza Moreno de la ciudad capital. A la altura de la calle 14 y 53, sobre la plaza, hay un monumento con los bustos de Juan Domingo y Eva Perón. Allí será la actividad. Algo más bien de carácter local, definen los organizadores, aunque habrá presencia de gremios como UPCN y organizaciones sociales, además de funcionarios de Kicillof. La actividad también tendrá una lectura interna hacia las apetencias de Alak de disputar una candidatura a la gobernación por el peronismo.

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“La única vecina de La Plata que homenajeó a Evita en los hechos está imposibilitada para ir por el poder económico de este país”, consideró a este medio un dirigente de peso de La Cámpora ante la actividad que prepara el intendente platense. El kirchnerismo hará su propio acto y estará vinculado a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. Desde el espacio “Argentina con Cristina”, se prepara una actividad bajo el sello “Evita vive, Cristina Libre”. Será en San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina transita su prisión domiciliaria por la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública en la causa Vialidad. Según se anunció, desde las 16 horas, se levantará un busto de Eva Perón. Algunos intendentes también harán sus propios homenajes en los distritos que gobiernan.

Alak y Kicillof durante un acto del peronismo

Distintos dirigentes buscaron y buscan acercar las partes u oficiar como mediadores entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora. Un intendente de la Primera sección electoral, que boga por la unidad, plantea ante la consulta de este medio: “A esta altura, la interna entre Axel y Máximo ya es una cuestión personal entre ellos dos y la van a tener que resolver ellos solos, más allá de lo que podamos hacer el resto”.

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Pese al contexto que se ve, subterráneamente hay algunas señales que, para quienes bregan por un acuerdo, parecieran ser esperanzadoras. Al menos, en el plano de la gestión. Las últimas señales se dieron para definir integrantes del peronismo tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo para ocupar lugares en el Consejo de la Magistratura bonaerense. Hubo lugares para todas las expresiones.

Este viernes, Kicillof recorrió la Séptima sección electoral y buscó mostrar amplitud durante su paso por el municipio de General Alvear, donde hace años gobierna el radicalismo, ahora con Ramón Capra. Fueron distintas actividades de gestión: inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud y se entregaron distintos elementos como un camión para el municipio, veinte notebooks para escuelas rurales, indumentaria y equipamiento para los trabajadores de la planta de reciclado y bicicletas para la comunidad del predio municipal.

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Estuvieron los ministros provinciales que políticamente responden a Cristina y Máximo Kirchner como lo son Daniela Vilar (Ambiente) y Nicolás Kreplak (Salud). Kicillof intentó equilibrar: se mostró con la presidenta del bloque de concejales del peronismo, Salomé Marcos —que es del esquema de Vilar— y con los referentes del MDF en el distrito.

Vilar, en su carácter de presidenta del PJ de Lomas de Zamora, será otra de las dirigentas que, en su distrito, harán un homenaje a Eva este domingo.

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Kicillof, junto a Nicolás Kreplak; el intendente de Alvear, Ramón Capra; Daniela Vilar y Gabriel Katopodis

“Ante el abandono, el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’ que pregonan desde la Nación, nuestro camino es la solidaridad: vamos a necesitar de todos y todas para volver a levantar a la Argentina”, dijo Kicillof. La gira por la Séptima sección electoral también incluyó actividades en el distrito de Tapalqué. Una jornada que terminó con un encuentro del gobernador en el PJ local.

Tras el mundial y el receso invernal, el MDF retomará la ofensiva en pos de darle a Kicillof una estructura tal que le permita disputar electoralmente en 2027. El escenario aún no está claro y sigue atado a lo que pueda definir el gobierno nacional que buscará eliminar las elecciones primarias. Por ahora esa negociación muestra cierto estancamiento. Para el peronismo será determinante el resultado de esa instancia. Con PASO, lo que buscarán en La Plata es ir a una interna para ordenar la discusión y que sea con la mayor cantidad de candidatos posible.

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El kirchnerismo, por su parte, presiona y mueve su estructura para darle centralidad a la figura de Cristina Kirchner. Buscarán el camino para revocar la pena que pesa sobre la expresidenta antes del proceso electoral y, de tener éxito, moverán su eventual candidatura presidencial. “Para liberar a Cristina, primero tenemos que ganar la elección y volver al gobierno”, contestan desde el MDF, mientras La Libertad Avanza ya definió ir por la reelección de Javier Milei.