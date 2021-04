Encendido debate entre Ruggeri y Sebastián Domínguez por los errores defensivos de River ante San Lorenzo

El debate táctico entre Ruggeri y Sebastián Domínguez

El tropiezo de River 1-2 ante San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional fue materia de discusión en el programa ESPN F90. Usualmente elogiado por su propuesta, el Millonario fue cuestionado por las grietas que ofreció en los contragolpes del Ciclón, que supo aprovecharlos. Particularmente, en la acción del segundo tanto, que firmó Jalil Elías. ¿Falló la banda en el retroceso?

Corrían 7 minutos del segundo tiempo, cuando Agustín Palavecino perdió un balón en fase de ataque. Los azulgranas olieron sangre y aceleraron. Fue Uvita Fernández, autor del primer grito, quien clarificó con un rodeo y la apertura a la izquierda, donde entraba Ángel Romero. El Mellizo aceleró, lanzó el centro, el ex Defensa no llegó a conectar ante la marca de Enzo Pérez, pero Elías, por atrás, ingresó para anotar.

En la mesa de debate, Sebastián Domínguez y Oscar Ruggeri ensayaron un esgrima con los pizarrones. Para el ex Vélez y Newell’s, no hubo errores en el retroceso. Para el Cabezón, las fallas fueron evidentes. El ida y vuelta fue riquísimo, con la pantalla gigante como herramienta para sus argumentos. Y no faltaron las chicanas, de las que participó Sebastián Vignolo.

“Si Enzo Pérez seguía con su marca no había pase”, sentenció Domínguez, que apuntó que la acción “estaba controlada, había tres contra uno”. “¿Cuál es el tema de estar marcando los que no están jugando ni atacando?”, se preguntó el campeón del mundo. “Mirá el 4, cómo va a estar el 4 así, dale, a mí me gusta que ataquen...”, agregó, en relación a la posición de Palavecino, que retrocedió en la jugada en función de lateral tras su pérdida, haciéndole el relevo a Montiel.

“¿4 versus 2 con el arquero, te parece un riesgo?”, lo chicaneó el analista, admirador del proyecto Gallardo. “Sí, porque están todos mirando a Armani, están todos mal parados. Listo”, fue terminante el ex técnico de San Lorenzo e Independiente. “Para estar de frente tienen que estar por detrás de la pelota. Es una pérdida de River en posesión. No es una gestación de San Lorenzo que deja a River mal parado. Siempre se van a producir errores”, refutó Sebastián.

Ruggeri no aflojó. A esa altura, ya estaban los dos de pie, con la pantalla como pizarra, ilustrando sus posturas. “Más vale que se van a producir errores, pero si están bien parados, tus jugadores... ¿Te parece que River está bien parado?”, toreó el cordobés.

“Sí”, se plantó Domínguez. “¿A vos te parece que con Palavecino de 4 River está bien parado”, volvió a azuzarlo Oscar Alfredo. “No está mal parado, la jugada no tiene que prosperar”, devolvió el hombre que pasó por la Selección bajo la tutela de Sabella.

“Hay un acierto de Uvita. El error es que River no lo voltea”, se mezcló el conductor del ciclo con un dato acertado: el corte temprano le hubiera ahorrado el disgusto al local. Claro que la superioridad numérica, tal vez, confió a sus futbolistas.

“Nosotros, como dos centrales, nos atacaron, no preguntás ‘¿donde está el 3 mío y dónde el 4 mío?’”, volvió el Cabezón. Y ahí la conversación se dio bien condimentada.

-SD: Desplegados en ataque

-OR: Los dos, ¿te parece bien?

-SD: Sí, así ganó los títulos.

-OR: ¿Con los dos laterales al mismo tiempo? ¿Con este equipo? Dale. El Boca de Bianchi dejaba cuatro mediocampistas que te comían las patadas. Yo digo que marquen, no miren el partido. Siempre me dijeron, desconfiá de tus compañeros. Mirá la jugada.

-SD: La debo de haber visto 50 veces la jugada. No la vi hoy. Enzo Pérez, por mirar la pelota, pierde a su jugador.

-OR: Todo muy lindo, nos hacen el gol a mí y a vos, sin ningún lateral en la foto... Dale. Está bien, es River...

SEGUIR LEYENDO: