Sorpresa: Caruso Lombardi podría dirigir por primera vez en Europa

Ricardo Caruso Lombardi tiene una oferta para dirigir en España (Facundo Pechervsky)

Ricardo Caruso Lombardi es uno de los entrenadores con más extensa trayectoria del fútbol argentino. Su mote de “salvador” de equipos en apuros lo ha convertido en una especie de leyenda y su mito parece que ha trascendido las fronteras y que ha llegado hasta los oídos de los dirigentes de un club en Europa.

En las últimas horas, el DT reveló que lo han sondeado desde el fútbol español con la intención de que aplique sus “fórmulas mágicas” para salvar a un equipo del descenso. El club en cuestión es es el Lugo, que actualmente milita en la segunda división del fútbol ibérico y que peligra con caer a la tercera.

“Vamos a ver. Me animé a cada cosa, ¿cómo no me voy a animar a esto?”, dijo Caruso Lombardi, quien reconoció esta oferta que le ha llegado desde el Viejo Continente. Más allá de su decisión personal respecto de su futuro laboral, el Tano tendría que hacer algunos trámites para conseguir el permiso correspondiente y así poder sentarse en el banco del equipo español.

El Tano tiene la intención de asumir en el Lugo (Facundo Pechervsky)

En la actualidad, el Lugo ocupa la posición 20° entre 22 equipos de la segunda división española. Con 36 puntos, se ubica un escalón por debajo del último equipo que mantendría su plaza en la máxima categoría que es el Alcorcón, con 38. El equipo gallego ha perdido sus últimos cinco partidos y necesita enderezar el rumbo de manera urgente para no descender.

Este último fin de semana, Lugo cayó por 3-1 justamente ante el Alcorcón y dejó pasar una inmejorable chance de salir de la zona de peligro. La llegada de Caruso Lombardi debería cerrarse de manera urgente ya que al certamen le quedan solo siete jornadas. “¿Quién te dice que lo agarramos y gana los que vienen?”, se ilusionó el entrenador argentino, que nunca dirigió fuera del país.

La última experiencia de Caruso Lombardi como entrenador fue en Belgrano de Córdoba, donde estuvo hasta finales de 2020. El Tano no pudo lograr el objetivo de ascender a la primera división con el Pirata y se fue del club luego de un polémico partido ante Barracas Central.