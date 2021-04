Un video, Diego Latorre y una camiseta de Boca: Lucas Torreira reveló cómo se originó su relación con Juan Román Riquelme

Desde que Lucas Torreira manifestó públicamente su deseo de vestir la camiseta de Boca el club de la Ribera se revolucionó. La posibilidad de tener en sus filas a un jugador de elite que milita hace tiempo en Europa no se da todos los días. Juan Román Riquelme, avisado de sus intenciones, se contactó con él para agradecerle y transmitirle su pesar por el fallecimiento de su madre, motivo por el cual había viajado a Uruguay en las últimas semanas. Pero ese no fue el primer diálogo que tuvieron Román y Lucas. La historia comenzó hacae más de un año.

“Con Román he hablado muchas veces. Tengo un gran amigo, Manolo, que es fanático de Boca y lo ama a Riquelme, más que a su padre seguramente. Le hablé a Diego Latorre para que me consiguiera un video de Román y así sorprender a mi amigo”, relató el uruguayo oriundo de Fray Bentos en charla con Perfil Bulos. Como Latorre simpatiza por el Arsenal inglés, club al que pertenece el mediocampista de 25 años, y tenían contacto directo, Gambetita ofició de lazo con Riquelme.

El gran gesto de Román fue antes de saber que Torreira pretendía vestir la casaca xeneize: “Me mandó dos camisetas, una para mí y otra para mi amigo. Ahí fue naciendo esta relación con él y siempre nos escribimos. Después del partido con Santos (eliminación de Boca en la Libertadores pasada) le escribí por el momento que estaba pasando para animarlo porque no es fácil perder una semifinal. Permanecemos en contacto y después de la última entrevista que hice él se comunicó conmigo para slaudarme, agradecerme de haber hablado muy bien del club y estar presente por el momento en que yo estaba (la pérdida de su madre)”.

Torreira estará a préstamo hasta junio en Atlético Madrid; luego volverá al Arsenal (REUTERS/Andreas Gebert)

¿Qué será de su futuro? El uruguayo expresó: “Siempre lo he pensado y anhelado jugar en Boca. No sé qué pasará sinceramente, tengo muy clara mi idea y lo que quiero hacer. No sé si es una decisión, es un gesto de vida que quiero hacer. Estar cerca de mi familia, sobre todo acompañar a mi papá que es el que más está sufriendo por la muerte de mi mamá, que nos duele a todos”. Y confesó: “Son dos temporadas que acá en Europa no la estoy pasando bien. He tenido un montón de problemas que por ahí mucha gente no sabe porque cuando uno está entrenando o en un partido está con una sonrisa y todos piensan que estpa todo bien, pero no es así”.

Préstamo, tal vez; compra, imposible. “Ojalá se dé la posibilidad, sé que no es fácil porque soy jugador del Arsenal y se tendrán que poner de acuerdo los clubes para una cesión de un año. Una compra sería algo muy difícil para Boca”, advirtió Torreira. Y cerró: “Si no es ahora, será más adelante, pero me gustaría hacerlo ahora que tengo 25 años y sé que el club se juega grandes cosas como el campeonato y la Copa Libertadores. Quiero hacer feliz a los hinchas”.

