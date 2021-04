Ruggeri contó detalles de su experiencia en una playa nudista junto a Bilardo y provocó las carcajadas de sus compañeros

La anécdota de Ruggeri y Bilardo en una playa nudista

Oscar Ruggeri se transformó en el personaje más observado del programa de TV ESPN F90, ya sea por sus anécdotas con la Selección, sus opiniones jugadas, su mirada sobre la política nacional o sus historias que muchas veces incomodan o provocan las carcajadas de sus compañeros de panel. Ocurrió cuando contó su inquietante experiencia en un crematorio. Esta vez, protagonizó un verdadero stand up al contar su paso por una playa nudista acompañado por... Carlos Bilardo.

El debate en el show consistía en la rivalidad con Uruguay y Brasil y la relación con los vecinos latinoamericanos más allá de lo que ocurre alrededor de la pelota. “Qué lindo que era con Brasil... Argentina-Brasil, qué disfrute. ¿Si sentía miedo? No, es la responsabilidad que tenés, que no te ganen los brasileros. El hincha en la calle te dice, te lo va diciendo: ‘A éstos hay que ganarles como sea’”, prologó el ex defensor de la Selección. “Yo por ejemplo estoy con Paulo Silas en un grupo de WhatsApp (juntos ganaron el título local con San Lorenzo en el 95). Qué pedazo de jugador y sabés qué tipo es... Cómo nos llevamos. Pero ellos se transforman en la cancha”, buscó ilustrar que los roces quedan sobre el césped.

Fue ahí que el conductor Sebastián Vignolo se burló porque, durante la Copa América 2019 en Brasil, el Cabezón iba “a la playa en bermuda de jean”. Y lo desafío a usar sunga. “Cómo voy a ir en sunga. ¿Y el tobul? Tenés apretado ahí. Nunca me puse sunga, El Flaco Gareca se ponía, lo que me reía con eso...”, respondió. “Con sunga hay que... Tener personalidad”, lo azuzaron. “Y buen cuerpo... Con la sunga y la panza, que te tapa, parece que estás desnudo”, ejemplificó su mirada.

Fue ahí que la conversación derivó a su experiencia en una playa nudista. Ocurrió durante la gira de Argentina en 1984. “Yo fui a Saint Tropez, con Bilardo, venían caminando todos en pelotas, la familia entera, abuelos, abuelas, no me lo olvido más”, sorprendió.

“Se ve que estaba el hijo de uno de los abuelos, la mujer y los chiquitos; todos desnudos. Yo no, en short estaba. Ellos nos miraban a nosotros. La familia me dio un poquito de algo... Los abuelos con las panzas todas operadas, cortadas, la abuela con el nieto, ¿viste?, en pelotas, todos sentados en la arena”, continuó con su descripción, provocando la risa de sus compañeros.

“Es normal, recontra normal; si ellos nos miraban a nosotros. Fui ahí porque nos llevaron a conocer, es increíble, ni bola la gente, están todos tirados como si nada”, concluyó. Pero fue ahí que tomó de punto a uno de los camarógrafos, en connivencia con Vignolo.

“El cámara ese tiene toda la pinta de nudista, de swinger o nudista. Tiene una onda rara, para mí es swinger. ¿Sos swinger?”, le preguntó. “Por ahora no”, recibió como réplica. La producción puso en la pantalla de fondo una imagen de Sebastián Domínguez en slip, durante los festejos del título de Newell’s en 2004. Al ver a su compañero de staff, Ruggeri se ensañó con otro de sus colegas: Daniel Arcucci.

“Arcucci puede andar con sunga, o un slip con la trompita de elefante. Mirá a Domínguez, eh, le perdonaron las medias en los festejos”, cerró su divertida intervención.

