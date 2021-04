Las 10 frases más fuertes de Mario Pergolini tras su renuncia en Boca

Pergolini habló largo y tendido de su renuncia en Boca (Adrián Escandar)

Mario Pergolini renunció a la vicepresidencia primera de Boca luego de no sentirse respaldado por parte de la dirigencia xeneize y pegó el portazo. Intempestivamente presentó su indeclinable dimisión y primeramente se comunicó con los hinchas a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram anoche. Hoy por la mañana, en su programa de Radio Vorterix, se explayó al respecto. Y finalmente a la salida del estudio contestó algunas preguntas ante los medios que se habían hecho presentes en el lugar.

El ex Caiga Quien Caiga dejó tela para cortar, reveló algunas cuestiones que lo llevaron a tomar esa decisión y se guardó otras. Respaldó al presidente Jorge Ameal, quien también habló en las últimas horas, contó que habló con Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez pero no con Juan Román Riquelme y dejó entrever que sintió un ninguneo por parte de ellos.

Mario Pergolini video

LAS 10 FRASES MÁS IMPORTANTES DE PERGOLINI

1. “Noté que yo no podía llevar a cabo esta visión que tenía, de lo que había que hacer en el club. En lo que puedo hacer me veo un poco limitado”

2. “Sin dudas que haya otro canal de comunicación, que cuando lo ves cómo está armando no es como lo harías vos, que los ves a todos caminando así de forma más como modelos que de otra forma, no es lo que yo pretendo. No quiere decir que esté mal, pero no es lo que haría o cómo se debería hacer. En ese caso, hay que correrse y dejarlos hacer”

3. “Por el lado del fútbol no me puedo meter, eso está más apartado, está manejado de una forma que a lo mejor no coincide con lo que es mi visión de cómo deberían ser estas cosas”

4. “Estamos en buenas manos, no tengan dudas. Va a haber chisporrotazos. En todos lados hay, pero en algunos se esconden debajo de la alfombra. Somos muy pasionales los bosteros”

5. “No hay detonantes. Uno no se tiene que quedar en los lugares porque sí”

6. “Sin dudas la fórmula es Ameal-Riquelme. Justo sale esta cuenta (por el Instagram Boca Predio) y creo que la comunicación tiene que ser de una forma, pero si todo el resto cree que no, bueno, indudablemente soy yo”

7. “Pone a Boca por sobre todo, incluso por sobre cosas que le proponen amigos. Por Ameal lo digo. Él hace lo que le parece que está bien para Boca”.

8. “Si quieren comunicar de forma separada, no quiero decir que estén haciendo esto, pero no es mi visión. No sé cómo llevarlo adelante así. Me parece cosas más integrales. La gente que hace la comunicación tiene que ser gente de Boca, mínimo hinchas de Boca”

9. “No hablé con Román en estas 24 horas, hablé ayer con Delgado y Bermúdez. No se puede volver para atrás el tiempo”

10. “No tenemos todos la misma visión en este momento. Perdón: a lo mejor sí la tienen, yo soy el que a lo mejor no sabe cómo servirles a ellos para que esto funcione”

