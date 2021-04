El representante de Pratto le respondió a Gallardo luego de que el DT desestimara el regreso del delantero a River

(@RiverPlate)

Después de haber dejado River de forma abrupta en enero y aceptar la propuesta de irse a préstamo al Feyenoord, Lucas Pratto vive sus últimos meses en los Países Bajos, donde no logró la continuidad esperada y hasta se llegó especular con la posibilidad de que termine su cesión antes de que se cumpla el plazo establecido. Sin embargo, el Oso no seguirá en Europa y según su representante, “volverá a River”.

El atacante se lució en el equipo millonario en la temporada 2018/2019 y tuvo su pico más alto en las dos finales ante Boca en la Copa Libertadores donde convirtió sendos empates parciales. Tiene contrato con el club de Núñez hasta mediados de 2022 y por ello deberá regresar, aunque aún está en duda si Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta para sus planes a futuro.

En la conferencia de prensa de este miércoles, al ser consultado sobre el Oso, el DT fue contundente en su respuesta: “Estoy pensando en los jugadores que tenemos acá como para pensar en Pratto, que no está dentro de las posibilidades de nuestro plantel”.

Fue una situación extraña ya que cuando a Gallardo le preguntaron por Sebastián Driussi mostró una actitud positiva y reiteró su deseo de volver a contar con el delantero que hoy se encuentra en el Zenit de Rusia y que avisó que volvía en junio.

Luego, el representante del futbolista, Gustavo Goñi, habló con TyC Sports y al ser consultado por los dichos del Muñeco, aseguró: “La verdad que es rara la respuesta. No he hablado con Gallardo por lo que dijo. Si no lo tiene en cuenta, supongo que se lo dirá y ahí veremos con la dirigencia qué hacemos con el año de contrato que le resta”.

Desde su llegada al Feyenoord, Pratto jugó pocos partidos y no convirtió ningún gol (EFE/EPA/PIETER STAM DE JONGE).

Sin embargo, Goñi aclaró que “la relación entre ellos es buena. Pratto es un agradecido a Gallardo por la fuerza que hizo para que él llegara a River. También siente que le retribuyó la confianza destacándose en la final más importante de la historia del club”.

En tanto que el representante reconoció que el paso del atacante por el fútbol de los Países Bajos no fue bueno: “Las cosas no están saliendo como esperábamos, ni siquiera el director deportivo del club sabe por qué no lo meten si el técnico dice que está en un nivel alto al igual que el resto del plantel”.

Aunque también recordó: “Pratto va a volver a River. Su salida fue consensuada porque tenía pocos minutos y un sueldo muy alto. Pareciera que él se quería ir, pero en realidad el quiere quedarse a vivir”. Por último, indicó: “El préstamo es hasta junio y desde junio le quedará un año de contrato en River, por lo que volverá como corresponde”.

Pratto tiene 32 años y desde su llegada al Feyenoord solo jugó cinco partido y no convirtió ningún tanto. En este contexto serán muy largos los próximos tres meses para el Oso quien deberá retornar a River, pero la pregunta es si tendrá lugar en el plantel de Gallardo.

