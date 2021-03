El caso Rafael Santos Borré: por qué cambió de opinión, su futuro y quién sería su reemplazante en River

El atacante marcó un póker en la victoria 6-1 de River Plate ante Godoy Cruz e hizo un guiño en cuanto a su futuro. Vía: River Plate

“Gremio anuncia el retiro formal de la contratación del atleta Rafael Santos Borré. La decisión se basa en la inseguridad que genera la vacilación del deportista, lo que genera dudas sobre el propósito, disposición y voluntad del deportista para incorporarse a nuestra plantilla”. Con esas palabras, el conjunto de Porto Alegre decidió quitar de la mesa la impactante oferta económica que hizo para quedarse con el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador en River.

Romildo Bolzán, principal mandatario del conjunto brasileño, fue uno de los encargados de reconocer públicamente que el surgido de la cantera de Deportivo Cali había dado su palabra y que en los primeros días de esta semana iba a estampar su rúbrica. Sin embargo, el pensamiento del delantero cambió de manera radical.

Dos personas importantes dentro de la carrera de Rafael Santos Borré jugaron un papel muy importante dentro de esta historia. Uno fue el Muñeco, quien le manifestó que Gremio no es más que el conjunto millonario y que le era conveniente aguardar por una oferta más seductora desde lo deportivo.

En una línea similar se expresó uno de sus representantes, quien le hizo entender que aún tiene tiempo para aguardar por una oferta del exterior, más precisamente de Europa, algo que es una asignatura pendiente para el deportista tras su frustrado paso por Atlético Madrid y Villarreal de España. Esto es algo que ya le reconoció Jaime Pabón -su coach de definición- a Infobae a mediados de julio del año pasado. En conclusión, le remarcaron que no debe tomar una decisión en caliente o dejarse llevar por ofrecimientos millonarios sin antes analizar todo el contexto.

Luego de que Gremio, Palmeiras (la oferta llegó mediante el mismo empresario brasileño) y San Pablo (fue uno de los pedidos de Hernán Crespo) se bajaran de la carrera por contratarlo, y ante la falta de movimientos por parte de la MLS (igualmente este destino no sería prioridad para el deportista), ahora Borré aguarda por alguna oferta formal desde el Viejo Continente.

(Foto: River oficial)

Si bien ninguna institución realizó una oferta formal, algunos clubes ya se mostraron interesados en contar con sus servicios en el pasado e incluso realizaron algunos sondeos en el último tiempo. En esta lista hoy aparecen Lazio de Italia y el Celta de Vigo de España (actualmente dirigido por el argentino Chacho Coudet).

El contrato de Borré con River finaliza en junio, pero salvo un giro inesperado todo hace indicar que su futuro estará lejos de Núñez. Uno de los factores principales es la importante diferencia económica que existe entre lo que puede ofrecerle el conjunto argentino y lo que pretende ganar el deportista. No obstante, la idea del club argentino es contar con él hasta el último día de su vínculo, por lo que no será apartado por no renovar.

Otro punto importante para retenerlo, además de la parte salarial, es que para extender su vínculo el Millonario primero debe tener al menos el 75 por ciento de su ficha, por lo que le tendría que pagarle unos 3.5 millones de euros al Atlético Madrid. Esto así está estipulado en el convenio que firmaron todas las partes en agosto de 2017. De esta manera, la única manera de que ingrese dinero a las arcas del Monumental por el colombiano es si el propio deportista cede una parte a modo de “agradecimiento”.

Aunque comenzó siendo resistido y mirado de reojo por los simpatizantes, el cafetero revirtió su imagen y se convirtió en un puntal dentro del esquema de Marcelo Gallardo, al marcar 52 tantos y brindar 19 asistencias en 138 encuentros. Desde su arribo en agosto de 2017, el atacante conquistó seis títulos: dos Copas Argentina, dos Supercopas Argentinas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Sebastián Driussi quiere volver a River, club que estuvo a un paso de contratarlo en el pasado mercado de pases (REUTERS/Anton Vaganov)

Marcelo Gallardo, siempre previsor, utilizó el pasado mercado de pases para contratar varios futbolistas en posiciones en las que podría perder al titular en un corto periodo. Uno de los ejemplos más claros fue el arribo de Agustín Fontana, quien recaló en la institución tras explotar con la camiseta de Banfield en la pasada Copa Diego Armando Maradona y ya sustituyó al colombiano en algunos partidos. Otra posibilidad es mover algunos metros dentro del campo a Julián Álvarez, quien en su paso por las divisiones inferiores del millonario ya se desempeñó como centrodelantero.

Más allá de estas opciones que hoy tiene a mano el Muñeco, desde el Millonario ya comenzaron a estudiar el mercado y uno de los grandes apuntados para reforzar al delantero es un viejo conocido y que estuvo cerca de retornar. Se trata de Sebastián Driussi, quien casualmente comparte representante con el Borré.

El atacante de 25 años, que mantiene un fluido diálogo con Marcelo Gallardo, tiene decidido alejarse del Zenit de Rusia tras cuatro temporadas y en reiteradas oportunidades dejó en claro que su deseo es el de vestir nuevamente la banda cruzada en el pecho. “En junio vuelvo”, fue la frase que escribió y que ya ilusiona a todos los hinchas.

