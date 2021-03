La nueva provocación de un ex campeón argentino de boxeo a Tyson: “Ya arreglaste con Holyfield, espero ser el próximo, no seas una gallina”

El flyer de Tyson vs. Masseroni, que su hijo Emanuel pudo conseguir de parte de Meris Avdolli, el mismo diseñador que ideó la imagen de promoción para la tercera pelea entre Tyson y Holyfield

Finalmente, Mike Tyson y Evander Holyfield harán un combate de exhibición el 29 de mayo. Los estadounidenses ex campeones del mundo de los peso pesados estarán frente a frente, probablemente en el Hard Rock Stadium de Miami, según lo anunció el propio Iron Mike.

“Quiero que todo el mundo sepa que la pelea ha comenzado entre Holyfield y yo”, aseguró Tyson en un IG Live Session recogido por el portal TMZ. Mike, quien volvió a un cuadrilátero con 54 años, mientras continúa con su empresa en el rubro del cannabis medicinal, se midió con Roy Jones Jr. en una pelea no oficial y sin ganador el 28 de noviembre pasado en el Stapless Center de Los Ángeles.

“Holyfield es un hombre humilde, lo sé y es un hombre de Dios, pero yo soy un hombre de Dios y voy a tener éxito el 29 de mayo”, agregó Tyson sobre Evander, de 58 años, quien lo derrotó en sus dos combates a finales de los 90. Ambas peleas se concretaron en Las Vegas. Evander le ganó el 9 de noviembre de 1996 por nocaut técnico en 11mo. asalto y la segunda, muy controvertida, el triunfo fue por descalificación en el tercer round el 28 de junio de 1997, luego de que Tyson le mordiera una oreja.

La noticia de la pelea entre Tyson y Holyfield recorrió el mundo. Y también llegó a los oídos del ex campeón argentino Walter Masseroni, quien aún guarda el sueño de poder combatir con Iron Mike tras tres fallidos intentos en su época de esplendor. “Ya arreglaste con Holyfield, espero ser el próximo. Dejá de escaparte, no seas una gallina. Este año se cumplen 33 de buscarte”, fue la nueva provocación del Bombardero de Beccar, ex campeón argentino de la FAB y quien además obtuvo los títulos latino, sudamericano internacional y mundo hispano de los pesos pesados.

La nueva provocación de Masseroni a Tyson

“Pronto vamos a vernos las caras, tuvimos varias oportunidades para enfrentarnos con contrato incluido, pero por una cosa o por otra no se dio, confío con que esta vez se va a dar. Desde que volviste, hice dos exhibiciones y estoy al día con mis tareas. Solo soy un soñador que dejó su vida por este sueño, hasta su carrera. Es momento de que saldemos cuentas, no quiero un solo dólar, nunca lo hice por dinero, te admiré y te admiro como deportista. Generaste en mi lo que ningún boxeador generó, solo quiero tenerte enfrente y espero que un campeón de tu nivel esté a la altura de este sueño. Sudamérica también existe. No me hagas que te tenga que ir a buscar”, continuó la desafiante publicación en su cuenta de Instagram.

Las palabras del propio Tyson alimentaron el sueño de Masseroni. “Podría hacer esto por un tiempo. Ya lo veremos. Sería maravilloso si puediéramos hacer esto en todo el mundo y luchar contra el mejor peleador de cada país. Exhibiciones con este tipo de peleadores, exhibiciones en todo el mundo. ¿No sería genial?”, dijo Mike Tyson a ESPN. De esta manera, el legendario boxeador estadounidense dio a conocer el plan global que tiene en mente, luego del gran anuncio de su retorno al ring.

Meses atrás, en diálogo con Infobae, Walter Masseroni contó en exclusiva su increíble historia de vida. Como el día que volvió de la muerte para desafiar a Mike Tyson. Un grave accidente lo dejó sin signos vitales por diez minutos, pero revivió de forma milagrosa. A partir de entonces, buscó su máximo sueño que es pelear con Iron Mike y aunque estuvo muy cerca tres veces, confía en que esta vez podrá cumplirlo.

La historia de Walter Masseroni, el boxeador argentino que volvió de la muerte y que desafió a Mike Tyson

Messeroni intentó tres veces pelear con el ex campeón mundial de los pesados y aunque en uno estuvo muy cerca, finalmente no tuvo éxito. El primer intento fue en 1990 cuando Mike Tyson era manejado por Don King. El diario norteamericano New York Times incluso se refirió a este posible cruce, que no se concretó por una supuesta negativa de la cadena de TV que tenía los derechos del combate.

Ocho años después volvió a hacer el intento e incluso hubo una comunicación directa con el entonces manager de Mike, Sheldon Finkel. Pese a que logró tener la “carta de intención”, el combate tampoco llegó a buen puerto por no reunir los avales necesarios. La última vez que Masseroni buscó pelear con Tyson fue en 2001. Viajó a Miami pero no tuvo el visto bueno por la proximidad de la pelea ante Lennox Lewis.

La pelea de exhibición de Masseroni, el posible rival de Tyson

Mientras tanto, como lo anunció él mismo, Walter Masseroni continúa con un exigente entrenamiento diario. Desde el anuncio de vuelta de Tyson, el Bombardero recuperó su figura y hasta hizo dos exhibiciones de preparación. También, fiel a su estilo, continuó provocando a Mike Tyson y hasta el popular grupo de cumbia Yerba Brava se hizo eco de su historia y compuso un tema.

“El Bombardero”, fue el título elegido para la canción que relata el sueño de Masseroni y todas las peripecias que debió superar. “De Beccar para todo el mundo, viene bombardeando y te baja en un segundo”, comienza el tema de la popular banda de cumbia.

La letra completa:

“A dónde está el rival, que no se esconda más, él viene de Argentina y no lo pueden parar.

A dónde está el rival, que se prepare a cobrar, él viene de Argentina y no lo pueden parar.

Humilde y de barrio, peleando de abajo, desde pequeño lo venía soñando.

Su sueño a cumplir es ganarle a Mike Tyson, que se prepare que ya va a buscarlo.

A dónde está el rival, que se prepare a cobrar, a dónde está el rival, va directo al hospital.

A dónde está el rival, que ya no se esconda más, a dónde está el rival, va directo al hospital.

Masseroni va a ganar”.

La cumbia del Bombardero Masseroni contra Tyson que compuso el popular grupo Yerba Brava

