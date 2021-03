Del Potro anunció que volverá a operarse de la rodilla: “Deseo volver a jugar al tenis y estar en los Juegos Olímpicos”

Del Potro anuncia una nueva operación

A través de las redes sociales, Juan Martín del Potro dio un emotivo mensaje. El tandilense anunció que volverá a operarse de la rodilla debido a que “los tratamientos conservadores y alternativos” que utilizó no dieron “buenos resultados”. A su vez, Delpo afirmó que su deseo es volver a jugar al tenis y sobre todo en los Juegos Olímpicos. Por tal motivo, se encuentra en Chicago, Estados Unidos, donde este martes será sometido a una nueva cirugía con el doctor Jorge Chahla.

“No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’”, confesó un emocionado Juan Martín. Asimismo, aseguró: “Sentí la fuerza que me mandaban desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza”.

EL MENSAJE DE JUAN MARTÍN DEL POTRO:

“Hola a todos. Quería aprovechar este video para saludarlos y también contarles algunas cosas. Me encuentro en Chicago, hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chahla, y una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos y no tuve buenos resultados. Entonces creemos que la mejor opción es la cirugía, porque él sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, el deseo de estar en los Juegos Olímpicos, entonces decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor. No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije ‘vamos a intentarlo’. Sentí la fuerza que me mandaban desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza. Pero bueno, hoy la realidad es esta, y como sentí eso y no quiero dejar de intentarlo, estoy acá, así que les quería contar. Y mañana toda la fuerza y energía que me manden va a ser bien recibida y me va a servir mucho para pasar por esta nueva piedra en mi camino y les voy a agradecer de corazón. Les mando un abrazo a todos y cuídense”.

Juan Martín del Potro sueña con volver a jugar al tenis y su objetivo son los Juegos Olímpicos (EFE/Srdjan Suki/Archivo)

Vale recordar que el último partido profesional de la Torre de Tandil fue el 19 de junio de 2019 en el verde césped de Queen’s y desde ese entonces lucha contra sus lesiones de muñecas y rodillas para que le permitan realizar el deporte que ama. Semanas atrás, en el marco de los Premios Konex, donde fue seleccionado como personalidad más destacada de la última década del tenis, reveló indicios sobre cuál será su plan durante este 2021.

“Estoy contento de recibir este premio que es un reconocimiento a mi carrera, un mimo al alma. Hace poco perdí a mi papá, así que estoy tratando de reacomodarme y con la ilusión de volver a jugar al tenis”, declaró en la previa del evento que se realizó en la Ciudad Cultural Konex.

Más en el plano personal, Del Potro contó detalles sobre su presente y su proyección para el año que acaba de arrancar. “La realidad marca que me está costando. He probado muchísimos tratamientos alternativos, conservadores, cirugías, y todavía no me han podido ayudar a que vuelva a jugar. Si bien desde el lado emocional cuesta mucho porque hasta me duele ver partidos de tenis por TV, trato de manejarlo lo mejor posible”, explicó el tenista.

Y agregó sobre los tratamientos: “Tengo mis altibajos, por momentos estoy más animado, por momentos me cuesta mucho, pero siento algo interno mío y la sigo peleando, buscando alternativas y ojalá lo pueda resolver, porque veo tenis por TV y no me gusta, prefiero estar en la cancha. Quiero terminar mi carrera el día que yo quiera y no por una cuestión de salud”.

Luego de tanta incertidumbre, admitió que Tokio es su gran motivación y objetivo. “Yo creo que este es mi año. Los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Si no se hubiese postergado para este año, quizá mi presente sería distinto. Tengo eso entre ceja y ceja, y por más que el cuerpo se vaya poniendo grande, me siento con el ánimo de afrontarlo y lo sigo intentando”, declaró el tandilense.

Para cerrar, realizó una reflexión luego de tanto tiempo de lucha y perseverancia para intentar volver a jugar el deporte que ama. “Yo creo que después de toda la historia y lo que viví con la rodilla, un impacto sería volver a jugar. Algunos me dicen ‘dejá de sufrir, con lo que hiciste está muy bien, disfrutá’, pero si logro revertir esto y logro jugar, sería un premio. Volvería por mí, por mi mamá y mi hermana y porque siento que merezco ese premio de entrar de nuevo en una cancha”, concluyó.

