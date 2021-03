Nadia Podoroska debutó con un contundente triunfo ante Mayar Sherif en el Masters 1000 de Miami

Nadia Podoroska, la número 1 del tenis latinoamericano, se impuso con autoridad por 6-3 y 6-1 sobre la egipcia Mayar Sherif en su debut en el Masters 1000 de Miami.

Tras sus dos derrotas prematuras en suelo mexicano, también sobre canchas duras, la rosarina busca escalar algunas rondas en el tradicional certamen estadounidense. Y en su primera presentación, la ahora N°48 del mundo (fue N°44 hace un mes) comenzó con el pie derecho sobre la africana.

La joven de 24 años, que juega por primera vez en el cuadro principal de Miami, clasificó a la segunda instancia, donde se medirá frente a la rusa Ekaterina Alexandrova, preclasificada N°28. En caso de seguir avanzando, la argentina podría chocar contra la ucraniana Elina Svitolina, N°5 mundial, a quien eliminó el año pasado en cuartos de final de Roland Garros.

Cabe recordar que luego de lo que fue la eliminación en la primera ronda del singles en Monterrey, Podoroska se bajó de las semifinales del mismo certamen en la modalidad de dobles, debido a una lesión de Anna Blinkova, su compañera.

Vale destacar que se trata del segundo WTA 1000 de la historia, antes llamados WTA Premier (Mandatory) y Ashleigh Barty se quedó con la última edición, disputada en 2019. Además, a último momento se confirmó la sensible baja de la local Serena Williams, dueña de 23 Grand Slam en singles.

En el cuadro masculino, Rafael Nadal informó a través de su cuenta de Twitter que no podrá jugar el torneo porque no se encuentra todavía físicamente recuperado. “Anuncio con tristeza que no podré jugar en Miami”, escribió Rafa en su perfil de la red social. “Necesito recuperarme por completo y estar listo para la temporada de tierra batida en Europa”, argumentó el legendario tenista de 34 años.

El Nº3 de la ATP sufre problemas en la parte baja de la espalda desde principios de enero, habiéndose perdido la ATP Cup de Adelaida (Australia) para caer después en los cuartos de final del Abierto de Australia ante Stéfanos Tsitsipás.

Desde entonces, Nadal se ha perdido los torneos de Róterdam y Acapulco, y esta semana rechazó la invitación que le hicieron desde Dubai.

Por su parte, Roger Federer, vencedor de la última edición que se pudo celebrar de este torneo, la de 2019, ya había anunciado a principios de mes que no acudiría al torneo de Miami.

La temporada europea sobre tierra batida a la que aspira Nadal empieza el 5 de abril con los torneos ATP 250 de Marbella (sur de España) y Cagliari (oeste de Italia), a la espera de la primera cita importante, el Masters 1000 de Montecarlo (11-18 de abril).

