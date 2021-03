Russo define si pone por primera vez de titular a Marcos Rojo y evalúa el estado físico de Tevez

Russo evalúa si pone de arranque a Rojo y Tevez contra Talleres

Aunque no pudo cerrarlo con una victoria, Boca superó una prueba difícil en el Superclásico ante River del fin de semana pasado y ya se prepara para lo que viene. En una semana afrontará dos encuentros por la Copa de la Liga en los que buscará meterse en zona de clasificación a la fase final de la competición y además irá por el boleto a octavos de final de la Copa Argentina.

De cara al duelo del domingo por la sexta fecha del campeonato doméstico, Miguel Ángel Russo definirá qué esquema y nombres empleará. La cita será en la Bombonera contra Talleres de Córdoba a partir de las 21. Este puede ser el primer partido de Marcos Rojo como titular, después de lo que fue su carta de presentación ante River a falta de poco más de un cuarto de hora para el final.

El ex Manchester United mejoró en lo futbolístico y se recuperó totalmente de un desgarro de sóleo que pospuso su estreno. El cuerpo técnico considera que está elegible para ser inicial y es una posibilidad concreta que se ubique como stopper por izquierda si se mantiene la línea de 5 en el fondo (de esta forma sustituiría al expulsado Carlos Zambrano). “La vuelta de Marcos es importante. Lo vamos poniendo en forma y todo eso ayuda”, mencionó Russo en la conferencia de prensa post 1-1 con River.

¿Se viene el debut de Marcos Rojo como titular de Boca? (REUTERS/Marcelo Endelli)

Sobre el rendimiento de la línea de 5 en el derby y la posible implementación en el futuro, el DT declaró: “En muchas cosas estoy contento. La libertad de Fabra y de Capaldo fueron importantes. Eso marca también que tenemos la gente necesaria. Lo iremos aceitando pero tampoco es algo definitivo, lo importante es tener variedad y que se vayan acomodando las situaciones”. Con Edwin Cardona ausente por lo menos 10 días más (en la última práctica hizo tareas kinesiológicas junto a Diego Pulpo González), Miguel puede llegar a repetir dibujo táctico y nombres (con excepción de Rojo por Zambrano) ante la T cordobesa.

El otro tocado es Carlos Tevez, quien es cuidado y continúa entre algodones por un esguince de tobillo derecho que lo obligó a infiltrarse para decir presente ante River. Su titularidad parece depender exclusivamente de la voluntad del propio capitán, ya que el técnico lo considera pieza clave en el engranaje futbolístico pero también lo pondera por lo que contagia a sus compañeros dentro de la cancha. El Apache quiere estar presente pero existen chances de que sea preservado con vistas al futuro.

Boca recibirá este fin de semana a Talleres y el próximo miércoles 24/3 chocará por los 16avos de final de la Copa Argentina contra Defensores de Belgrano en el estadio Ciudad de La Plata (quien se clasifique a la próxima instancia se medirá con River o Atlético Tucumán). También quedó definido el día y horario de la séptima jornada de la Copa de la Liga: el Xeneize visitará a Independiente en el Libertadores de América el domingo 28/3 desde las 21.

¿El once que asoma para el domingo? Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Marcos Rojo, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Sebastián Villa; y Carlos Tevez. Si finalmente Russo no opta por incluir a Rojo y volver a la línea de 4, sumaría una referencia de ataque como Franco Soldano o Mauro Zárate, ya que a Ramón Ábila no lo ven con ritmo futbolístico (Wanchope, con suerte, integrará el banco de suplentes).

