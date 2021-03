Mascherano recordó su inesperado problema en Corinthians y confesó que el DT de West Ham no sabía en qué posición jugaban él y Tevez

Mascherano reapareció y recordó grandes momento de su carrera futbolística (Foto: EFE)

La figura de Javier Mascherano en el planeta fútbol sigue generando repercusión por sus grandes pasos en el Liverpool y el Barcelona. Se retiró luego de un corto paso por Estudiantes de La Plata y hoy es parte del staff de la selección Argentina sumado a su puesto como embajador de La Liga de España. Pero a lo largo de su carrera vivió algunas situaciones llamativas y las recordó en charla con FourFourTwo.

Una de las preguntas fue sobre Emerson Leao, ex entrenador del Corinthians en la época que el Jefecito arribó a Brasil y que tenía un trato especial con los argentinos. “¡Es verdad! Fue muy extraño porque nadie le había hecho nada a él. Su actitud era muy clara hacia los argentinos. No tenía sentido. Si yo tengo un problema con un brasileño, no tengo por qué pensar que todos los brasileños son así”, reveló Mascherano.

Por otro lado recordó su salto de Brasil a Inglaterra, tierra donde no conocía el idioma y donde Alan Pardew, técnico del West Ham, no sabía nada de él ni de Tévez. “No nos conocía. Cuando llegué con Carlitos al West Ham nos preguntó de qué jugábamos. Con Tevez nos miramos y fue un momento raro. Veníamos de representar a Argentina en una Copa del Mundo sumado a que ya teníamos nuestros contratos firmados”, explicó Javier sobre el incómodo momento.

Tévez, Alan Pardew y Mascherano durante su presentación en el West Ham (Foto: AP)

Y agregó sobre su primeros pasos en la Premier League: “Si vos compras un jugador, lo mínimo que tenés que saber es dónde juegan en la cancha. Ahí me di cuenta que no iba a tener minutos. Igual siempre respeté las decisiones del entrenador pero al tener cinco años de contrato con el club, estaba molesto. Principalmente porque no quería ganar plata sin jugar. Por suerte apareció el Liverpool y compró mi pase”.

Uno de los recuerdos dorados del Jefecito fue tener a Maradona como entrenador del seleccionado argentino. “Que Diego me haya elegido capitán cuando fue director técnico de la selección Argentina fue un orgullo enorme. Al principio nos costó acostumbrarnos a Maradona como entrenador ya que era el héroe de todos. ¡No es fácil tener a tu ídolo como DT! Fue un gran motivador y se mantenía muy cerca de los jugadores. Más allá del resultado en el Mundial de 2010, lo disfrutamos porque fue una experiencia genuina”, agregó.

El Jefecito fue el capitán de Diego Armando Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010 (Foto: AP)

LAS OTRAS 5 FRASES DE MASCHERANO

• Su casi llegada al Real Madrid: “Luego de los Juegos Olímpicos del 2004 el Real Madrid me contactó porque estaban en la búsqueda de un volante con marca. Pero al final no terminamos arreglando nada. Tenía sólo 20 años y querían a alguien con más experiencia”.

• ¿Por qué te mordió Jermain Defoe cuando jugaste contra Tottenham?: “¡Todavía no lo sé! Se volvió loco ese día. No supe contarle bien que pasó al árbitro porque no sabía decir la palabra “morder” en inglés. Entonces sólo podía hacer la mímica con la cara para que me entienda. Una vez le pregunté a Defoe en su Instagram y me respondió con emojis riéndose”.

• Cuando se negó a jugar contra el City para forzar su pase al Barcelona: “Me duele esa decisión porque amo al Liverpool, pero la dirigencia no estaba cumpliendo con su palabra. El acuerdo era que si llegaba una oferta decente, me permitían irme. No jugar contra el City fue la muestra de que estaba enojado con la dirigencia. Quería irme por razones familiares ya que era muy duro para mi esposa e hijas el clima y el idioma de Inglaterra”.

• El partido más memorable de su carrera: “Yo creo que la final de la Champions League 2011 contra el Manchester United. Jugamos virtualmente perfecto. Fue nuestro día y jugamos a un nivel superlativo”.

• Cómo se adaptó al puesto de defensor central sin ser tan alto: “Es verdad que soy bajo para ser defensor central. Pero el estilo de juego del Barcelona era clave ya que defendíamos lejos de nuestro arco. Como presionábamos alto en el campo, la altura nunca hacía la diferencia. Sólo tenía que ser rápido para cubrir los espacios a mis espaldas”.

